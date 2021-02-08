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В Сербии предотвратили покушение на президента страны

Правоохранительные органы Сербии предотвратили покушение на президента страны Александра Вучича, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич, покушение готовилось в конце января и должно было состояться на церемонии открытия памятника одному из основателей сербского государства Стефану Немане.

К планам подготовки покушения была причастна преступная группа, возглавляемая криминальным авторитетом Велько Беливуком. Кланы действовали под видом группы фанатов белградского футбольного клуба «Партизан»

В настоящее время Беливук задержан, вместе с ним арестовали еще 19 человек. Их обвиняют в многочисленных убийствах, похищениях с целью вымогательства, торговле наркотиками.

8 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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