В продажу поступил первый дом, напечатанный на 3D-принтере

Компания SQ4D использует автоматизированные методы строительства или 3D-печать для строительства зданий и сооружений. В частности компания применяет технологию ARCS. Эта запатентованная роботизированная система возводит фундаменты, наружные стены, внутренние стены, трубопроводы и многое другое. Чтобы установить ее на строительной площадке, требуется шесть-восемь часов.

Стоимость такого строительства на 50% дешевле, чем стоимость сопоставимых недавно построенных домов в Риверхеде, Нью-Йорк, и в 10 раз быстрее.

Дом, напечатанный на 3D-принтере, будет включать 130 кв. м жилой площади и будет построен из бетона. В доме три спальни, две ванные и отдельный гараж на 2 машины.

Кстати, это первый дом, напечатанный на 3D-принтере и получивший свидетельство как место проживания. Это было непросто из-за строгих строительных и жилищных норм.