В продажу поступил первый дом, напечатанный на 3D-принтере

Технология 3D-печати расширилась за последние несколько десятилетий. Компания SQ4D Inc. выставила на продажу первый дом в США, напечатанный на 3D-принтере. Дом в Риверхеде, штат Нью-Йорк, стоит $299 999.
Компания SQ4D использует автоматизированные методы строительства или 3D-печать для строительства зданий и сооружений. В частности компания применяет технологию ARCS. Эта запатентованная роботизированная система возводит фундаменты, наружные стены, внутренние стены, трубопроводы и многое другое. Чтобы установить ее на строительной площадке, требуется шесть-восемь часов.
Стоимость такого строительства на 50% дешевле, чем стоимость сопоставимых недавно построенных домов в Риверхеде, Нью-Йорк, и в 10 раз быстрее.
Дом, напечатанный на 3D-принтере, будет включать 130 кв. м жилой площади и будет построен из бетона. В доме три спальни, две ванные и отдельный гараж на 2 машины.
Кстати, это первый дом, напечатанный на 3D-принтере и получивший свидетельство как место проживания. Это было непросто из-за строгих строительных и жилищных норм.
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