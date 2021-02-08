В Марокко нашли закопанными в песок 9 тонн марихуаны

По данным местной наркополиции, ее собирались вывезти из страны международные наркодилеры



Полиция Марокко нашла и изъяла 9177 кг марихуаны, которая была закопана в песок в пустыне около города Гуэльмим, передает ИА «Синьхуа».

Наркотики было расфасованы в 337 упаковок. По данным местной наркополиции, ее собиралась вывезти из страны международная сеть наркоторговцев.

По данным ООН, Марокко является одним из крупнейших в мире производителей марихуаны. В прошлом году марроканские правоохранители изъяли в стране 217 тонн наркосодержащих веществ из этого растения.