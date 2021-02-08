В Казахстане самолет приземлился на трассу

Одномоторный самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу в районе города Усть-Каменогорска в Казахстане. Об этом пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.

По данным ведомства, сразу после взлета у самолета внезапно начала снижаться мощность двигателя, и пилот принял решение приземляться, несмотря на невозможность вернуться в аэропорт. На борту в этот момент находились пять человек: три члена экипажа и два медика.

Посадка прошла успешно, ни один из находящихся на борту не пострадал. Представители министерства уже выехали на место посадки, им предстоит выяснить причины внезапного отказа двигателя.