Уиллем Дефо замечен на съемках «Человека-паука 3»

В актерском составе экранизации комиксов Marvel «Человек-паук 3» произошло очередное пополнение. Как утверждает ресурс GWW, на съемках был замечен известный голливудский актер Уиллем Дефо. Какую именно роль ему довелось сыграть, не уточняется, но, вероятнее всего, речь идет о Нормане Озборне или Зеленом Гоблине, который появлялся в фильме 2002 года, посвященном супергерою.

Ранее стало известно об участии в проекте таких звезд предыдущих экранизаций комиксов о Человеке-пауке, как Альфред Молина и Джейми Фокс. Они исполнят роли Человека-Осьминога и Электро, соответственно. Также в проекте будет задействован и актер Чарли Кокс, сыгравший Сорвиголову в телевизионном сериале.

Третья серия пока заявлена в прокат на декабрь 2021 года. Изначально ее планировалось выпустить летом, но студия Sony Pictures приняла решение изменить прокатный график из-за невозможности закончить все работы в срок в связи с ограничениями, введенными во время пандемии коронавируса нового типа.

Также было объявлено об изменении даты релиза анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Вместо 8 апреля 2022 года он выйдет в прокат 7 октября того же года.