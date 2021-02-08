Ученые узнали кое-что новое о происхождении коронавируса

К пандемии COVID могло привести изменение климата на планете. К такому выводу пришли ученые Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета, говорится в сообщении этих учебных заведений.

Специалисты выявили масштабные изменения типа растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса за последнее столетие. По мнению ученых, это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей. В том числе свою роль сыграли повышение температуры, солнечного света и атмосферного углекислого газа, которые воздействуют на рост растений и деревьев, меняя естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов.

В итоге примерно 40 видов летучих мышей переместились в провинцию Юньнань в прошлом столетии вместе примерно с сотней видов коронавируса, переносимого ими, установили специалисты. По их словам, переселение летучих мышей в другие районы привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в результате чего более вредные вирусы передавались или эволюционировали. Несколькими из них заразились и люди.

По последним данным, в мире коронавирусом инфицированы уже более 106 млн человек, умерли более 2,3 млн.