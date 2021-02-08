У нового «Дракулы» появился режиссер

Новую версию «Дракулы» для студии Universal снимет Хлоя Чжао, постановщица фестивальной драмы «Земля кочевников» и предстоящего марвеловского блокбастера «Вечные», сообщает The Hollywood Reporter.

Чжао напишет сценарий, выступит продюсером и займется режиссурой. Подробности сюжета пока что не раскрываются, но известно, что это будет совсем не классическое прочтение романа Брэма Стокера. Проект описывается как «оригинальный футуристический вестерн».

Отметим, что Хлоя Чжао может стать лауреаткой «Оскара» в этом году. Согласно всем прогнозам ее «Земля кочевников» — один из наиболее вероятных претендентов на главную награду предстоящей церемонии, которая из-за пандемии сдвинулась на конец апреля.