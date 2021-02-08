Суд в Нидерландах отказался допустить российских экспертов к обломкам малайзийского Boeing

Нидерландский окружной суд отклонил просьбу защиты предоставить специалисту российского концерна (ВКО) «Алмаз-Антей» доступ к обломкам сбитого на востоке Украине малайзийского Boeing, совершавшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, передает «Интерфакс».

Судья Хендрик Стинхюйс пояснил, что концерн и так передал детальные данные о своем видении обстоятельств крушения, и потому смысла проводить осмотр обломков нет.

Суд также приобщил к делу отчеты концерна. Как ожидается, судебный следователь опросит эксперта из этой компании.

Следующее заседание суда назначено на 15 апреля.

Напомним, самолет, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, не выжил никто.

Согласно выводам международной следственной группы JIT, ракетой, выпущенной из «Бука», дислоцировавшегося в районе Курска российским ракетным расчетом.