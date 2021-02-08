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США создали мощный СВЧ-перехватчик

Крупнейшая в мире военно-промышленная и аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin, показала работу воздушной системы Mobile Radio Frequency-Integrated Unmanned Aircraft System Suppressor (MoRFIUS), предназначенной для перехвата роя беспилотников. Соответствующий ролик американская компания разместила в Twitter.

Как пишет Defence Blog, MoRFIUS «использует мощную сверхвысокочастотную (СВЧ) технологию, чтобы эффективно и по доступной цене сбить с неба десятки дронов за короткое время». Издание отмечает, что армия США уже испытывает данное оружие в качестве одной из систем противовоздушной обороны (ПВО).

 

8 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта
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