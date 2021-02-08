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Россия повышает ставки в Сирии стратегической авиацией
Однажды меня спросили о том, что Россия после введения санкций за оккупацию части территорий Украины, с каждым годом испытывает всё большие и большие финансовые проблемы, но не сворачивает свои военные операции, а наоборот наращивает – почему? И главное, с учётом экономического и финансово коллапса в стране – надолго ли её ещё хватит для реализации таких авантюр?
Ответ был предельно прост и во многом он основан на опыте минувшего столетия, на опыте действий СССР. Ведь, Россия, целиком и полностью повторяет стратегию Союза, который всячески пытался поддерживать своё геополитическое присутствие посредством поддержания множества конфликтов и инициируя новые, невзирая на тяжёлое финансовое положение населения входивших в его состав республик.
Аналогично и Россия, насколько тяжёлым не было бы положение россиян, насколько бы оно не ухудшалось и как много бы об этом не говорили, для России важно и приоритетно полноценное финансирование её силового блока и обеспечение максимально возможного количества проектов на мировой карте.
А потому, когда в открытых источниках были выложены спутниковые снимки, на которых отчётливо виделись работы по увеличению взлётно-посадочных полос на сирийской авиабазе Хмеймим, то, что в этом удивительного?
Россия официально ввела свои войска в Сирию в 2015 году и с тех пор её присутствие в этой стране лишь усиливается. Модернизация же ВПП Хмеймим явно делается с целью дальнейшего размещения там более серьёзной авиации, нежели истребители и транспортники. Речь идёт о стратегической авиации типа Ту-22М2/М3, Ту-95МС и Ту-160. А это, в свою очередь, тотальное нарушение баланса сил в регионе и значительное повышение угрозы.
Фактически, Россия сможет на постоянной основе размещать стратегическую авиацию, способную нести ядерное оружие, в средиземноморском регионе и охватывая ближневосточный плацдарм.
Настолько серьезной угрозы для близлежащих стран и, фактически, скрытого диктата и шантажа, ещё никогда не было, даже в бытность СССР. Это очень высокая ставка нынешнего руководства России, где бы оно не находилось в настоящее время, в Ново-Огарёво, либо в одном из оперативных штабов той или иной силовой структуры в Москве.
В свою очередь, пассивность международного сообщества на подобные действия РФ, на этапе когда данные ВПП ещё не введены в полноценную эксплуатацию, может привести к глобальной, геополитической катастрофе.
Источник: Информационное сопротивление
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