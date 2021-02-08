Россия повышает ставки в Сирии стратегической авиацией

Однажды меня спросили о том, что Россия после введения санкций за оккупацию части территорий Украины, с каждым годом испытывает всё большие и большие финансовые проблемы, но не сворачивает свои военные операции, а наоборот наращивает – почему? И главное, с учётом экономического и финансово коллапса в стране – надолго ли её ещё хватит для реализации таких авантюр?

Ответ был предельно прост и во многом он основан на опыте минувшего столетия, на опыте действий СССР. Ведь, Россия, целиком и полностью повторяет стратегию Союза, который всячески пытался поддерживать своё геополитическое присутствие посредством поддержания множества конфликтов и инициируя новые, невзирая на тяжёлое финансовое положение населения входивших в его состав республик.