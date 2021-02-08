Раскрыта главная особенность убийцы флагманов от Xiaomi

Новый смартфон Redmi будет отличаться рекордными размерами фронтальной камеры. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на соцсеть Weibo.

В своем аккаунте на Weibo глава китайской компании Лу Вейбин (Lu Weibing) раскрыл информацию о том, что Redmi удалось изобрести переднюю панель для смартфона с самым компактным вырезом под селфи-камеру на рынке. По его словам, таким образом новый телефон Redmi K40 будет иметь близкий к максимальному показатель соотношения размеров экрана к площади корпуса устройства.

По словам топ-менеджера Redmi, входящей в состав Xiaomi, благодаря перфорации под фронтальную камеру рекордных размеров потребитель будет реже отвлекаться на один из главных элементов передней панели. Вейбин не стал сообщать других особенностей нового «убийцы флагманов», пообещав, что релиз смартфона состоится в ближайшее время.

Журналисты отметили, что на данный момент смартфоном с самым маленьким отверстием под фронтальную камеру является Vivo S5. Размер выреза у девайса составляет 2,98 миллиметров.