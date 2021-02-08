Потап и Настя Каменских испортили прокатную машину, оставив ее с кокаином

Украинские артисты Потап и Настя (Алексей Потапенко и Анастасия Каменских) оставили арендованную машину в кокаине. Об этом в интервью StarHit заявил владелец проката элитных автомобилей в Майами.

«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Машина грязная и в кокаине. Бросили авто в аэропорту, он просто SMS мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак», — говорится в комментарии.

При этом бизнесмен отметил, что, как правило, с удовольствием общается со звездами. «Макс Барских очень душевный человек. С большим удовольствием даем ему наши автомобили. Ханна, Пашу, Нюша — очень приятные», — добавил он.

В августе прошлого года певица опубликовала обнаженную фотографию и порассуждала о единении с природой и любви к лету и нудизму. Артистка призналась, что в теплое время года раз в месяц гуляет голой на природе в одиночестве. По ее словам, она выбирается туда, где может «почувствовать эту особую связь».