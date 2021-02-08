Постановщица «Хищных птиц» снимет комедию о расовой прививке

Режиссёрка Кэти Ян («Хищные птицы», «Мёртвые свиньи») поставит сай-фай-комедию «Очищение» (The Freshening).

Действие сюжета будет происходить в США будущего, где из-за расы и гендера каждый день ведутся ожесточённые конфликты. Правительство вводит в оборот специальную вакцину: благодаря ей, человек может увидеть мир, населённый исключительно людьми одних расы и гендера — своих собственных.

Создательницей оригинального рассказа является Рэйчел Хонг. Янь также адаптирует сценарий ленты. Фильм профинансирует компания FilmNation, ответственная за выпуск недавней «Девушки, подающей надежды». О конкретной дате начала съёмок и потенциальном актёрском составе не сообщается.