Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»

Певец The Wee nd (настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе) выложил в Instagram селфи, на котором предстал с лицевым протезом, ужаснувшим фанатов. Поклонники решили, что артист сделал себе пластическую операцию.

«Это не Викенд, это понедельник», — написал один из подписчиков, в то время как другой поклонник сравнил артиста с лордом Фаркуадом, маленьким квадратноголовым персонажем из мультфильма «Шрек». Некоторые интернет-пользователи посетовали на то, что исполнитель стал жертвой пластической операции, отметив, что лицо The Weeknd пугает их.

The Weeknd появлялся на публике с загримированным лицом и поддельными ушибами с ноября 2019 года, когда в сеть начали выходить первые видеоклипы на песни из его альбома After Hours. Сперва артист представал с перевязанным носом, позже — с полностью закрытым медицинскими повязками лицом. В начале января артист выпустил клип на песню Save Your Tears, в котором предстал в гриме, демонстрирующем последствия неудачной пластической операции.

В начале февраля певец впервые объяснил Variety свой перформанс: «Эти повязки отражают абсурдную культуру голливудских знаменитостей и других людей, готовых на многое ради желания получить одобрение окружающих».