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Папа Франциск назначил двух женщин на должности в Ватикане, которые раньше занимали только мужчины

Бекар — представительница Сестер-миссионерок Завьер (Xaviere Missionary Sisters), станет заместителем в секретариате Синода Епископов, по подготовке встреч мировых епископов католической церкви, которые происходят каждые несколько лет и посвящены различным вопросам, пишет Reuters.

Мировая судья Саммария станет первой адвокатой в Ватиканском апелляционном суде.

Раньше женщины участвовали в прошлых синодах как наблюдательницы и консультантки, но голосовать на них могли только епископы и другие специально назначенные или избранные церковные чиновники.

Во время Синода 2018 более 10 000 человек подписали петицию, которая требовала предоставить женщинам право голоса.

 

8 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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