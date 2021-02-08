Ольга Сумская показала фото со съемочной площадки

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская вернулась на съемочную площадку популярного сериала.
Телеканал СТБ активно снимает продолжение костюмированной мелодрамы Крепостная. К съемкам приступила и Ольга Сумская, которая играет в сериале Софью Косач.
В Instagram Stories артистка показала закулисье съемочного процесса. Сумская опубликовала фото с Тарасом Цымбалюком (кузнец Назар), на котором позирует в платье с кринолином. «Софья Косач снова на площадке», — подписала один из кадров Сумская.
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