Меган Маркл не поедет вместе с принцем Гарри в Великобританию этим летом из-за их сына Арчи У нового «Дракулы» появился режиссер » Ольга Сумская показала фото со съемочной площадки Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская вернулась на съемочную площадку популярного сериала. Телеканал СТБ активно снимает продолжение костюмированной мелодрамы Крепостная. К съемкам приступила и Ольга Сумская, которая играет в сериале Софью Косач. В Instagram Stories артистка показала закулисье съемочного процесса. Сумская опубликовала фото с Тарасом Цымбалюком (кузнец Назар), на котором позирует в платье с кринолином. «Софья Косач снова на площадке», — подписала один из кадров Сумская.