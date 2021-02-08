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Ольга Сумская показала фото со съемочной площадки

Ольга Сумская показала фото со съемочной площадке

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская вернулась на съемочную площадку популярного сериала.

Телеканал СТБ активно снимает продолжение костюмированной мелодрамы Крепостная. К съемкам приступила и Ольга Сумская, которая играет в сериале Софью Косач.

В Instagram Stories артистка показала закулисье съемочного процесса. Сумская опубликовала фото с Тарасом Цымбалюком (кузнец Назар), на котором позирует в платье с кринолином. «Софья Косач снова на площадке», — подписала один из кадров Сумская.

8 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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