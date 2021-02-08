Мэрилина Мэнсона вырежут из популярных сериалов

Известный американский артист Мэрилин Мэнсон лишился роли в сериале «Американские боги», который снимает кабельный телеканал Starz. Как отмечает издание Deadline, его исключение связано с обвинениями в насилии, которые озвучила актриса Эван Рэйчел Вуд.

«Из-за обвинений, выдвинутых против Мэрилина Мэнсона, мы решили удалить его выступление из оставшегося эпизода, в котором он участвует, и который должен выйти в эфир позже в этом сезоне. Starz безоговорочно поддерживает всех жертв и пострадавших от жестокого обращения”, — говорится в заявлении компании.

Аналогичное решение принял телеканал AMC, отказавшийся от демонстрации эпизода сериала «Калейдоскоп Ужасов», в котором снимался артист.

Напомним, что ранее звезда «Мира дикого запада» Эван Рэйел Вуд опубликовала на своей странице в Instagram разоблачительный пост, в котором охарактеризовала Мэнсона как «опасного человека», уличив его в том, что он «ужасно издевался» над ней в течение нескольких лет.

Сам Мэнсон отверг все обвинения в свой адрес, утверждая, что все события в его «интимной жизни происходят по взаимному согласию».