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Мэрилина Мэнсона вырежут из популярных сериалов

Мэрилина Мэнсона вырежут из популярных сериалов

Известный американский артист Мэрилин Мэнсон лишился роли в сериале «Американские боги», который снимает кабельный телеканал Starz. Как отмечает издание Deadline, его исключение связано с обвинениями в насилии, которые озвучила актриса Эван Рэйчел Вуд.

«Из-за обвинений, выдвинутых против Мэрилина Мэнсона, мы решили удалить его выступление из оставшегося эпизода, в котором он участвует, и который должен выйти в эфир позже в этом сезоне. Starz безоговорочно поддерживает всех жертв и пострадавших от жестокого обращения”, — говорится в заявлении компании.

Аналогичное решение принял телеканал AMC, отказавшийся от демонстрации эпизода сериала «Калейдоскоп Ужасов», в котором снимался артист.

Напомним, что ранее звезда «Мира дикого запада» Эван Рэйел Вуд опубликовала на своей странице в Instagram разоблачительный пост, в котором охарактеризовала Мэнсона как «опасного человека», уличив его в том, что он «ужасно издевался» над ней в течение нескольких лет.

Сам Мэнсон отверг все обвинения в свой адрес, утверждая, что все события в его «интимной жизни происходят по взаимному согласию».

8 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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