Меган Маркл не поедет вместе с принцем Гарри в Великобританию этим летом из-за их сына Арчи

Этим летом герцоги Сассекские впервые после «Мегзита» собирались посетить Великобританию — они планировали принять участие в нескольких официальных мероприятиях, в том числе по случаю празднования 100-летия принца Филиппа.

Но, как утверждает один из авторов книги «В поисках свободы» Омид Скоби, на родину 36-летний принц Гарри полетит один, без своей 39-летней супруги Меган Маркл и их полуторагодовалого сына Арчи. По его мнению, герцогиня предпочтет остаться вместе с сыном в США.

Меган Маркл с сыном Арчи

Он отмечает, что, так как Меган и Гарри не делали прививку от коронавируса, а правила путешествий в данный момент довольно сложны, с точки зрения логистики поездка вызовет трудности.

Меган не хотела бы быть вдали от Арчи, а с маленьким ребенком путешествие в данных обстоятельствах вызовет большие сложности. Так что Гарри будет проще полететь одному. Но Меган вовсе не собирается пренебрегать семьей. Если бы не ковид, она бы поехала с ним,

— отметил он.

Скоби считает, что свое отсутствие Меган компенсирует тщательно продуманными подарками, которые она отправит членам королевской семьи.

Я уверен, что Меган отправит королеве восхитительные цветы на ее день рождения, а также попросит Арчи помочь ей с открыткой,

— заявил он.

Несмотря на регулярно появляющиеся в сети слухи о конфликтных отношениях Меган и Гарри с членами королевской семьи, Омид Скоби отмечает, что королева всегда будет поддерживать семью младшего внука.

Что бы ни случилось, королева всегда будет рядом с Гарри и Меган. У нее была особая связь с Арчи. Благодаря тому, что они все жили в Виндзоре, она была одной из тех, кто проводил с ним больше всего времени в первые месяцы его жизни,

— сказал он.