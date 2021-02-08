Левада-Центр: россияне практически не изменили своего отношения к Путину после просмотра фильма про его дворец

Четверть взрослых россиян посмотрела фильм «Дворец для Путина», но большинство из них не изменили своего отношения к президенту. Треть уверены, что изложенное в фильме — неправда, больше половины — что это в той или иной степени может быть правдой, показало исследование «Левада-центра»*.

26% взрослого населения посмотрели расследование команды Алексея Навальноо. Еще 10% знакомы с его содержанием, хоть и не видели его, а 32% слышали о фильме, но не знают подробностей. 31% респондентов ничего не слышали о нем. Чаще фильм смотрели молодые люди — 37% в группе 18-24 года, реже всего — респонденты в возрасте 55 лет и старше (23%). Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 18% видели фильм. Среди тех, кто не одобряет — 43%.

Подавляющее большинство посмотревших фильм, знающих его содержание или хотя бы слышавших о нем (77%) не изменили своего отношения к Владимиру Путину после премьеры. У 17% отношение ухудшилось, у 3% — улучшилось.

Треть (33%) из тех, кто видел фильм, знает содержание или слышал о нем, уверены, что сведения из фильма — неправда. 38% считают, что изложенное похоже на правду, но сложно оценить достоверность обвинений. 17% уверены в правдивости фильма. 59% респондентов в возрасте 18-24 года считают, что информация из фильма похожа на правду, 23% уверены в правдивости. Половина респондентов (49%) 55 лет и старше считает, что изложенное в фильме — неправда.

Почти треть опрошенных (29%) считают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24% уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при нем страна стала жить лучше. 17% считают, что Владимир Путин точно виновен в злоупотреблениях, 25% — что он виновен в той же мере, как и другие высокопоставленные чиновники.

Молодежь (18-24 года) в большей степени уверена в виновности президента — 25%. Меньше всего так считают респонденты 55 лет и старше — 13%.