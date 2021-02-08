Куба разрешила частный бизнес во всех сферах экономики

Куба — один из последних осколков плановой экономики бывшего коммунистического лагеря — запускает пакет масштабных реформ, отказываясь от государственной монополии и открывая частному бизнесу почти все виды деятельности. Как сообщает Financial Times , латиноамериканская страна под предводительством 89-летнего коммуниста-революционера Рауля Кастро расширяет список отраслей, открытых для частного сектора с 124 до 2 тысяч.

В ходе «перестройки» власти надеются увеличить число частных предпринимателей, которых в 11-миллионной стране всего 600 тысяч.

Кубинская экономика, законсервированная в реалиях полувековой давности и пережившая коллапс после краха СССР, в 2020 году рухнула на 11% на фоне пандемии и ужесточения американских санкций.

Рецессия, ставшая одной из самых глубоких в мире, сопровождалась 30-процентным обвалом импорта. Возник дефицит товаров повседневного спроса, за которым последовало дальнейшее падение уровня жизни кубинцев, которым и до пандемии приходилось жить со средней зарплатой около 30 долларов в месяц.

В январе власти Кубы запустили валютную реформу, призванную ликвидировать существовавшую с середины 1990х систему с параллельным обращением двух официальных валют — песо и конвертируемого песо.

Первый был предназначен для внутреннего оборота, а второй — для обмена на доллары.

Курс доллара к кубинскому песо составлял примерно 1:24, в то время как конвертируемый соотносился с долларом как 1:1, причем этот курс оставался неизменным со времен революции 1950х.