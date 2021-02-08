Куба разрешила частный бизнес во всех сферах экономики

В ходе «перестройки» власти надеются увеличить число частных предпринимателей, которых в 11-миллионной стране всего 600 тысяч.
Кубинская экономика, законсервированная в реалиях полувековой давности и пережившая коллапс после краха СССР, в 2020 году рухнула на 11% на фоне пандемии и ужесточения американских санкций.
Рецессия, ставшая одной из самых глубоких в мире, сопровождалась 30-процентным обвалом импорта. Возник дефицит товаров повседневного спроса, за которым последовало дальнейшее падение уровня жизни кубинцев, которым и до пандемии приходилось жить со средней зарплатой около 30 долларов в месяц.
В январе власти Кубы запустили валютную реформу, призванную ликвидировать существовавшую с середины 1990х систему с параллельным обращением двух официальных валют — песо и конвертируемого песо.
Первый был предназначен для внутреннего оборота, а второй — для обмена на доллары.
Курс доллара к кубинскому песо составлял примерно 1:24, в то время как конвертируемый соотносился с долларом как 1:1, причем этот курс оставался неизменным со времен революции 1950х.
Leave a Reply