Китайская станция «Тяньвэнь-1» показала Марс крупным планом

Китайское национальное космическое управление показало первую четкую фотографию поверхности Марса, полученную камерой марсианской миссии «Тяньвэнь-1». Ожидается, что 10 февраля аппараты выйдут на орбиту вокруг Красной планеты, после чего начнут готовиться к высадке первого китайского марсохода, сообщается на сайте управления.

«Тяньвэнь-1» стартовала в июле прошлого года, став первой автоматической миссией Китая к Марсу. Она состоит из посадочной платформы с первым китайским марсоходом, а также орбитального аппарата, который будет заниматься изучением ионосферы Марса, создаст топографическую карту планеты и будет искать залежи водяного льда, а также станет ретранслятором для марсохода, который попытается изучить поверхностный слой Красной планеты и ее климат. Научная программа — не единственная цель «Тяньвэнь-1», она должна продемонстрировать возможность работы на Марсе автоматических аппаратов, созданных в Китае.

Вечером 5 февраля 2021 года «Тяньвэнь-1» совершила четвертую по счету коррекцию своей траектории, до Марса ей осталось пролететь 1,1 миллиона километров. На переданном на Землю первом четком снимке Марса, сделанным орбитальным аппаратом с расстояния 2,2 миллиона километров от Красной планеты, видны темные Ацидалийская равнина и Равнина Хриса, Долины Маринера, являющиеся самой крупной системой каньонов в Солнечной системе, крупный ударный кратер Скиапарелли и Плато Меридиана.

Ожидается, что 10 февраля 2021 года аппараты выйдут на орбиту вокруг Марса, после чего начнется исследование района высадки в равнине Утопия, ожидая удобного момента для отделения посадочной платформы. Сама высадка марсохода, который должен проработать не менее 90 марсианских суток на поверхности планеты, намечена на конец апреля-май 2021 года, а орбитальный аппарат в дальнейшем перейдет на круговую орбиту и начнет научную программу, рассчитанную на один марсианский год.