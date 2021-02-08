Израильская ракета может попасть в форточку



Израильская ракета класса «поверхность-поверхность», разработанная концерном «Рафаэль». Работы над созданием велись с 2006 по 2013 год.

«Железное пламя» представляет собой многоцелевую ракетную систему, предназначенную для уничтожения защищённых объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и инженерных сооружений, а также личного состава противника с расстояния от 10 до 40 км, в том числе в зоне городской застройки. Может устанавливаться на морских или сухопутных носителях. Ракета летит по траектории, рассчитанной инерциальной системой наведения. В конце полёта компьютер в ракете сличает реальную картинку, которую передаёт камера, установленная в головной части ракеты, с введенной в его память фотографией и поражает указанный участок цели. Установка может выпускать одновременно до 10 ракет, каждая из которых снаряжается по 100 кг взрывчатки.

В реальной боевой обстановке ракета применялась в 2014 году в ходе военной операции «Нерушимая Скала» в секторе Газа.

Каким образом эта управляемая ракета влетает в заданное окно с расстояния 40 км?

В носовой части снаряда расположена навигационная система с видеокамерой. В отличие от других самонаводящихся ракет, которые работают при помощи GPS и лазерного луча (что является их слабым местом, так как GPS подвержена электронным помехам), «Железное пламя» не нуждается в устройстве лазерного наведения на цель. Командир установки, которая может работать как на суше, так и на кораблях ВМФ, нажимает на снимок дома, и он поступает в электронно-оптическую систему ракеты. Она летит к заданной цели по траектории, рассчитанной инерциальной системой наведения (также без использования GPS). На подлете к цели компьютер ракеты сличает реальную картинку, которую видит камера, с введенной в его память фотографией, и влетает в заданное окно или дверь.

Создатели отмечают, что ракета работает по принципу «выстрелил и забыл» и полностью защищена от помех в системе GPS.

источник