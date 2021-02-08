Иран отказался вернуться в соглашение по атому, пока США не снимут санкции

Тегеран «не пойдет на уступки» и не вернется в соглашение по иранскому атому до тех пор, пока Вашингтон не снимет санкции, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Как написал Хаменеи в сети микроблогов Twitter, США «должны отменить все санкции», после этого власти Ирана «удостоверятся, что они это сделали» и только тогда вернутся к соблюдению обязательств. Эти условия пересматриваться не будут, подчеркнул аятолла.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что санкции против Ирана не будут сняты до тех пор, пока иранские власти не вернутся к соблюдению условий «ядерной сделки».