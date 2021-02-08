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Илон Маск за Dogecoin – «будущую валюту Земли»

Сначала глава Tesla признавался в любви Bitcoin, а сейчас основательно взялся за Dogecoin

Илон Маск (Elon Musk) продолжает использовать свою страничку в Twitter для агитации за криптовалюту Dogecoin. Напомним, на позапрошлой неделе глава Tesla признался в любви Bitcoin, а потом достаточно быстро переключился на Dogecoin.
Илон Маск агитирует за Dogecoin – «будущую валюту Земли»

На этот раз глава Tesla опубликовал опрос, в котором попросил определить валюту будущего. Вариантов ответа всего два – или Dogecoin, или «все другие крипты вместе». Неудивительно, что при таких вариантах именно Dogecoin по результатам опроса занимает первое место с явным преимуществом. При этом в опросе поучаствовало уже более двух миллионов человек!

Илон Маск агитирует за Dogecoin – «будущую валюту Земли»

Ранее Маск объяснил, чем так хороша Dogecoin: чтобы ее купить, не нужно иметь огромное состояние или тысячи долларов на счету, ведь стоимость Dogecoin исчисляется центами. Но на фоне заявлений Маска Dogecoin начала расти – на 16% за последние сутки. Вероятно, в ближайшее время рост «будущей валюты Земли» по версии Илона Маска продолжится.

8 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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