Илон Маск за Dogecoin – «будущую валюту Земли»

На этот раз глава Tesla опубликовал опрос, в котором попросил определить валюту будущего. Вариантов ответа всего два – или Dogecoin, или «все другие крипты вместе». Неудивительно, что при таких вариантах именно Dogecoin по результатам опроса занимает первое место с явным преимуществом. При этом в опросе поучаствовало уже более двух миллионов человек!

Ранее Маск объяснил, чем так хороша Dogecoin: чтобы ее купить, не нужно иметь огромное состояние или тысячи долларов на счету, ведь стоимость Dogecoin исчисляется центами. Но на фоне заявлений Маска Dogecoin начала расти – на 16% за последние сутки. Вероятно, в ближайшее время рост «будущей валюты Земли» по версии Илона Маска продолжится.