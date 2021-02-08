Голливудские актрисы на своей первой красной дорожке

И внешний вид некоторых из них тебя просто шокирует.

Пересматривая архивные фото знаменитостей, волосы становятся дыбом. Сразу и не поймешь, как твои любимые звезды могли так выглядеть несколько лет назад? Это сейчас мы привыкли их видеть в стильных аутфитах, с аккуратными мейками и прическами и без недостатков на лице. Однако когда-то, еще на заре своей карьеры, не все могли позволить себе иметь в команде профессионалов.

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