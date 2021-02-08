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Германия, Швеция и Польша одновременно объявили о высылке российских дипломатов

Германия, Швеция и Польша выслали по одному российскому дипломату в ответ на высылку своих дипломатов из РФ.

Германия и Швеция объявили персонами нон грата сотрудников посольств в Берлине и Стокгольме, Польша — сотрудника генерального консульства в Познани.

Внешнеполитические ведомства трех стран опубликовали свои решения почти одновременно.

В МИД РФ назвали решение трех стран «недружественным шагом».

МИД России 5 февраля потребовал покинуть страну от сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также от сотрудника посольства Германии в Москве. По данным ведомства, они участвовали в акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Швеция заявила, что ее дипломат просто наблюдал за акцией, «что является стандартной дипломатической процедурой».

8 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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