Эксперты ВОЗ ﻿обнаружили «важные улики» ﻿﻿в ﻿китайском Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили «важные улики» в китайском Ухане.

В рамках исследования происхождения вируса специалисты посетили институт вирусологии, несколько рынков и две больницы, которые в числе первых стали лечить зараженных.

Как сообщает Bloomberg, новое открытие специалистов касается роли крупнейшего рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции. Американский зоолог Питер Дашак рассказал, что ученые в Китае определили места, где были обнаружены следы COVID-19.

«Теперь мы знаем, что до появления сильно заболевших были и те, у кого болезнь протекала бессимптомно или почти не отличалась от простуды… Но сколько было таких случаев, когда все только началось? Это еще предстоит выяснить», — добавил ученый.

По последним данным, за все время пандемии заразились более 106 млн человек, из них скончались свыше 2,3 млн. На днях ВОЗ сообщила, что пандемия во многих странах мира пошла на спад.