Дженнифер Лоуренс травмировалась на съемках фильма Netflix

В Голливуде активно работают над съемками новых лент. Среди них — «Не смотри вверх», которая выйдет на стриминговой платформе Netflix. Именно на съемках этого фильма травмировалась актрисаДженнифер Лоуренс.

Инсайдеры таблоида рассказали, что инцидент произошел ночью 5 февраля. Тогда в ресторане снимали сцены с Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе. По сюжету, герои должны были стать свидетелями взрыва. Однако актриса не успела отойти на безопасное расстояние от пиротехники, поэтому и получила травму.

Авторы фильма «Не смотри вверх» не комментируют ситуацию. В то же время представители съемочной группы уверяют, что с Дженнифер Лоуренс все в порядке. Во время съемок осколок попал ей возле глаза. Рана не была глубокой, однако актриса прошла осмотр у врача.

Съемки остановили из-за инцидента, а Дженнифер Лоуренс получила несколько дополнительных выходных. По словам инсайдеров, создание ленты «Не смотри вверх» возобновилось 8 февраля.

«Не смотри вверх»: коротко о фильме

Фильм стал одним из самых обсуждаемых проектов Netflix. И это неудивительно, ведь лента объединила на съемочной площадке топовых актеров Голливуда. В частности, роли в проекте получили:

Леонардо Ди Каприо

Дженнифер Лоуренс

Мерил Стрип

Джона Хилл

Гимеш Патель

Кейт Бланшетт

Тимоти Шаламе

Ариана Гранде

Мэттью Перри и другие.

Что касается сюжета, то «Не смотри вверх» покажет историю 2 астрономов. Ученые, которых мастерски сыграли Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо, обнаружат, что к Земле приближаются опасные астероиды, готовые уничтожить планету. Они отправляются в турне, чтобы предупредить об угрозе, однако вызывают только насмешки у коллег и публики. Поэтому главным героям придется делать все, чтобы их заявления прекратили считать фейковыми.