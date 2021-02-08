Германия, Швеция и Польша одновременно объявили о высылке российских дипломатов » Договор СНВ-III — правительство США развеивает мифы Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению соглашений

Разрушение мифов. Февраль 2021 года Миф: Договор СНВ-III (Новый договор о СНВ) – это пережиток Холодной войны, который не устраняет сегодняшних ядерных угроз Обеспечение того, чтобы две страны с крупнейшими ядерными арсеналами сохраняли ограничения на их ядерные вооружения, не является устаревшим мышлением времен Холодной войны. Это благоразумное и ответственное поведение.

Договор СНВ-III ограничивает все развернутые Россией ядерные боеприпасы межконтинентальной дальности, включая каждую российскую ядерную боеголовку, загруженную на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая может достичь Соединенных Штатов примерно за 30 минут. Он также ограничивает число ракет “Авангард” и “Сармат”, два из наиболее доступных в оперативном отношении новых типов российских ядерных вооружений большой дальности, которые могут достичь США. Продление срока действия Договора СНВ-III гарантирует, что у нас будут поддающиеся проверке ограничения на основные запасы российских ядерных вооружений, способных достигнуть территории США, в течение следующих пяти лет.

Договор СНВ-III не позволяет Российской Федерации загружать на свои модернизированные баллистические ракеты больше боеголовок, чем максимум, разрешенный договором. Режим верификации СНВ-III позволяет нам вести мониторинг соблюдения Россией договора, давая нам уверенность в том, что российские силы остаются в рамках договора. Он также дает нам представление о российских ядерных силах межконтинентальной дальности и операциях, которое было бы потеряно без продления договора.

В совокупности количественные ограничения и режим проверки в конечном итоге позволяют нам принимать более обоснованные решения об адекватности ядерных сил США. Поддержание поддающихся проверке ограничений на основной арсенал российских ядерных вооружений, способных достичь территории США, является важной частью нашей стратегии по предотвращению дорогостоящей, опасной и глобальной гонки вооружений. Миф: Истечение срока действия Договора СНВ-III не повредит безопасности США Без Договора СНВ-III Российская Федерация могла бы значительно увеличить количество боеголовок, размещенных на ее баллистических ракетах, и наше окно прозрачности в отношении российских ядерных сил межконтинентальной дальности сократилось бы. Со временем у нас будет меньше уверенности в наших оценках российских ядерных средств межконтинентальной дальности, и у нас будет меньше информации, на основе которой можно будет принимать решения относительно ядерных сил США.

С момента вступления в силу СНВ-III в 2011 году Соединенные Штаты ежегодно приходили к выводу в ходе правления нескольких Администраций, что Договор СНВ-III продолжает способствовать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Миф: Договор СНВ-III не следует продлевать, потому что он не охватывает нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) России Договор СНВ-III не предназначен для ограничения НСЯО России или США, но включение этих видов оружия в будущий режим контроля над ядерными вооружениями с Российской Федерацией является давней и двухпартийной целью США. Допустив истечение срока действия СНВ-III, мы не ограничим российское НСЯО, но позволим Российской Федерации разместить больше боеголовок на баллистических ракетах, способных достичь Соединенных Штатов за 30 минут.

Продление Договора СНВ-III не препятствует заключению в будущем соглашения, ограничивающего всё российское ядерное оружие, включая НСЯО и все новые ядерные системы. Для переговоров по новому соглашению о контроле над вооружениями недостаточно времени до истечения срока действия СНВ-III 5 февраля 2021 года. Продление дает США время для выработки новой и более широкой правовой базы контроля над вооружениями с Российской Федерацией, сохраняя при этом ограничения и понимание российского ядерного оружия межконтинентальной дальности. Продление СНВ-III предлагает наиболее стабильный путь к дополнительному соглашению или соглашениям, направленным на устранение угроз, с которыми мы сталкиваемся со стороны всего российского ядерного оружия. Миф: Договор СНВ-III был хорошим договором, когда США пытались перезагрузить отношения с Российской Федерацией, но ему нет места в сегодняшних, более враждебных отношениях Из-за ухудшения отношений с Российской Федерацией эффективный контроль над вооружениями сейчас более ценен, чем в 2010 году. Важно сохранять границы ядерной конкуренции, даже несмотря на то, что мы призываем РФ к ответу за ее безрассудные и агрессивные действия. Поддающиеся проверке ограничения на российские ядерные средства межконтинентальной дальности позволяют нам делать более обоснованные суждения об адекватности ядерных сил США и помогают уменьшить возможность дорогостоящей и опасной гонки ядерных вооружений.

Договор СНВ-III также предоставляет форум для продолжающегося диалога по стратегическим и ядерным вооружениям в то время, когда напряженность между нашими странами усиливается, а двусторонние отношения становятся все более сложными. Миф: У США меньше НСЯО, чем у Российской Федерации, из-за Договора СНВ-III В конце Холодной войны Соединенные Штаты решили вывести из строя большую часть своих НСЯО, потому что Президент Джордж Буш-старший пришел к выводу, что страна может обеспечивать достаточное ядерное сдерживание и без них. Ни одна Администрация США с момента окончания Холодной войны не пришла к выводу о необходимости сравняться с Российской Федерацией в этом виде вооружений. В отличие от этого, РФ сохранила и модернизирует свой большой арсенал НСЯО, и эти различия в стратегическом выборе США и России объясняют неравенство в НСЯО. Мы обеспокоены тем, почему РФ считает необходимым поддерживать столь крупный арсенал НСЯО. Для Соединенных Штатов любое применение ядерного оружия изменило бы характер конфликта, и мы выразили эту озабоченность Российской Федерации. Миф: Соединенные Штаты и Российская Федерация договорились о замораживании всех ядерных боеголовок на один год Российская Федерация в принципе согласилась с концепцией политического обязательства заморозить на один год количество ядерных боеголовок в обмен на продление на один год Договора СНВ-III, но только в том случае, если Соединенные Штаты откажутся от того, что РФ считает дополнительными условиями США, включая достижение общего определения боеголовки (боезаряда) и декларацию о количестве и типах боеголовок в арсеналах каждой из сторон. США настаивали на том, что без этих важнейших элементов не может быть никакого значимого замораживания запасов. В принципе, с замораживанием РФ впервые заявила о готовности включить всё свое ядерное оружие, по крайней мере, в политическое обязательство, но в конечном итоге Соединенные Штаты и Российская Федерация не достигли взаимопонимания и не заключили сделку.

Перед Соединенными Штатами стоял выбор не в том, продлевать ли СНВ-III или заключать новое соглашение о контроле над вооружениями. Для переговоров по новому юридически обязывающему и поддающемуся проверке соглашению до истечения срока действия Договора СНВ-III 5 февраля было недостаточно времени. Выбор заключался в том, продлить ли СНВ-III или позволить ему прекратить действие, что позволило бы Российской Федерации увеличить количество ядерного оружия, угрожающего Соединенным Штатам. Сохранение Договора СНВ-III при соблюдении новой системы контроля над вооружениями, направленной на устранение угрозы со стороны всего российского ядерного оружия, предлагает более стабильный путь вперед. Миф: Режим верификации Договора СНВ-III имеет значительные недостатки Режим верификации Договора СНВ-III основан на уроках, извлеченных за 15 лет осуществления предыдущего Договора СНВ-I, и уникально адаптирован к положениям Договора СНВ-III.

Договор СНВ-III включает в себя обширный режим проверки, который в сочетании с национальными техническими средствами США позволяет Соединенным Штатам оценивать, соблюдает ли Российская Федерация свои обязательства по СНВ-III.

Например, дважды в год РФ должна обмениваться данными об общем количестве развернутых боеголовок на ее межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), общем количестве развернутых боеголовок на ее баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) и количестве развернутых боеголовок на каждой базе, где размещены МБР и БРПЛ. РФ должна регулярно уведомлять нас до того, как твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты покинут производственный объект, и она должна информировать нас после того, как она передаст подпадающую под действие договора ракету из хранилища или технического обслуживания боевым подразделениям для развертывания. Договор СНВ-III также позволяет американским инспекторам проводить 18 инспекций в год на российских объектах ядерных сил, подпадающих под действие договора, что дает Соединенным Штатам возможность проверять соблюдение Россией своих договорных обязательств.

Положения о проверке СНВ-III обеспечивают прозрачность ядерных сил России и тем самым помогают снизить риски неожиданностей, недоразумений и просчетов, которые могут возникнуть в результате чрезмерной секретности или решений, основанных на предположениях наихудшего случая. Договор обеспечивает нам жизненно важное окно в российский ядерный арсенал.

Ежегодно с момента вступления СНВ-III в силу в 2011 году, при разных Администрациях США, Президент – через Директора национальной разведки – заверял Сенат, что национальные технические средства США (например, спутники) в сочетании с мерами проверки в рамках Договора СНВ-III являются “достаточными для обеспечения эффективного мониторинга соблюдения Россией положений Договора СНВ-III и своевременного предупреждения о любой подготовке России к выходу за пределы, предусмотренные Статьей IIДоговора СНВ-III”.

Соединенные Штаты ежегодно определяли, что Российская Федерация выполняет свои обязательства по Договору СНВ-III, в периоды правления нескольких Администраций США с момента его вступления в силу в 2011 году. Миф: Продление Договора СНВ-III позволяет Китайской Народной Республике (КНР) продолжать неограниченное наращивание ядерного потенциала Прогнозируемый значительный рост ядерного арсенала КНР остается ключевым предметом обеспокоенности для США, их союзников и партнеров. Продолжающееся сопротивление КНР участию в содержательном диалоге по ядерному оружию и снижению рисков дестабилизирует ситуацию и ставит под сомнение ее намерения. Чтобы предотвратить неограниченную конкуренцию в области ядерных вооружений и укрепить стабильность, миру понадобится контроль над ядерными вооружениями, который включает КНР. Соединенные Штаты не упускают из виду эту цель.

Однако если допустить истечение срока действия Договора СНВ-III, это не приведет к тому, что КНР сядет за стол переговоров, и не ограничит ее наращивание ядерного потенциала. КНР потребовала, чтобы Соединенные Штаты и Российская Федерация продлили Договор СНВ-III, чтобы дать отпор призывам к ее участию в переговорах по ядерному оружию. Теперь, когда США и РФ договорились продлить СНВ-III, Соединенные Штаты ожидают, что КНР будет вести диалог. Миф: Контроль над ядерными вооружениями с Российской Федерацией служит интересам США только в том случае, если он также включает КНР Соглашения и договоренности о контроле над вооружениями должны быть адаптированы к проблемам безопасности, которые они призваны решать. Хотя у Соединенных Штатов и Российской Федерации могут быть возможности начать переговоры с КНР в рамках трехстороннего форума, США не считают, что все будущие усилия по контролю над вооружениями с РФ должны включать КНР.

КНР является наименее прозрачным членом пятерки ядерных держав и, как представляется, отходит от своей давней минималистской политики в отношении ядерных сил, и ее ядерные запасы, похоже, увеличатся более чем в два раза за это десятилетие. Мы готовы вступить в диалог с КНР по вопросам сокращения ядерных рисков и контроля над вооружениями. Для просмотра оригинала: https://www.state.gov/new-start-treaty-mythbusters/ Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.