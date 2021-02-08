Боррель заявил о возможных санкциях против России из-за ситуации с правами человека

ерховный представитель ЕC по международным делам Жозеп Боррель по итогам визита в Москву заявил о возможных санкциях против России из-за ситуации с правами человека. Об этом говорится в его блоге.

По его словам, европейские министры иностранных дел обсудят этот вопрос 22 февраля. «Именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да – они могут включать санкции. У нас есть еще один инструмент – недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», – указал он.

Как сказал Жозеп Боррель, цель его миссии состояла в том, чтобы прямо выразить решительное осуждение ЕС по поводу заключения под стражу российского оппозиционного политика Алексея Навального и массовых арестов людей во время акций протеста.

«Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это прискорбно, и нам придется учитывать последствия», – добавил глава европейской дипломатии.

Профессор французского университета Rennes-2 Сесиль Вессье считает, что ЕС может ответить санкциями на отправку Навального в колонию. «Возмущение есть, это факт. Во французском Сенате люди требовали, чтобы были персональные санкции. Но они [ЕС] все очень медленно делают», – пояснила политолог в разговоре с Настоящим Временем.

После протестных акций в поддержку Навального 23 и 31 января и 2 февраля силовики задержали свыше 11 тысяч человек, возбуждено 50 уголовных дел. Задержанных людей в холодных автозаках держали часами, пока не развезли по центрам временного содержания. Родные задержанных и те, кто уже вышел на свободу, рассказывают об ужасных условиях содержания, сравнивают их с пытками.

Олег Козловский, правозащитник, исследователь международной правозащитной организации Amnesty International, говорит, что те, кто столкнулся с таким отношением, должны обращаться в российский суд, а затем в Европейский суд по правам человека.

https://www.currenttime.tv/a/eu-borrel-russia-sanction-/31091369.html