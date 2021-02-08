Боррель — Россия отказалась от диалога с ЕС и опасается демократии

Российские власти отвергли шанс на то, чтобы попытаться наладить конструктивный диалог с Евросоюзом, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.Встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердила, что «Европа и Россия двигаются в разные стороны», а российское руководство «видит в демократических ценностях экзитенциальную угрозу», констатировал Боррель в блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы.

Он добавил, что ЕС «придется учитывать последствия» такого развития событий, а последующие шаги «могут включать санкции».

Их обсуждение состоится 22 февраля, когда главам МИД стран ЕС предстоит решить, задействовать или нет созданный в декабре санкционный механизм за нарушения прав человека.

Приехав в Москву Боррель сообщил, что пока ни одна из стран ЕС не вносила предложений об антироссийских санкциях в связи с арестом Алексея Навального и жестоким подавлением протестных акций в его поддержку.

Боррель встретился с представителями российских правозащитных организаций, а перед отъездом посетил Большой Москворецкий мост, где в 2015 году был застрелен Борис Немцов. Он не встречался с Навальным, но европейские дипломаты в ходе его визита поддерживали контакт с адвокатами оппозиционера.

Россия встретила Борреля объявлением о высылке дипломатов трех стран ЕС, а проводила — потоком обвинений из уст Лаврова.

На совместной пресс-конференции глава МИД РФ заявил, что Евросоюз «ненадежен», а Германия и Франция ведут себя «высокомерно» и отказываются предоставить важную информацию для прояснения случившегося с Навальным.

Ранее Лавров говорил, что отравление оппозиционера — «это инсценировка».

Диагноз, выданный Боррелем по итогам обследования отношений с Россией, удивил российский МИД.

Оценки главы европейской дипломатии «сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», заявили в ведомстве.

«Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в МИД.

Боррель не попытался встретиться ни с Навальным, ни хотя бы с его соратниками, и порадовал россиян заявлениями о отсутствии (пока) конкретных планов насчет новых санкций, но в ответ услышал от Лаврова лишь обвинения в «ненадежности», констатирует политолог Марк Галеотти.

Кремль хочет доказать, что его не запугать и что он не станет из-за санций менять свою политику, отмечает Галеотти: «Учитывая, что русские, кажется, опасаются лезть в драку с администрацией Байдена, возможно, они почувствовали, что можно безнаказанно покуражиться над Боррелем и ЕС. Посмотрим, окажутся ли они правы».