Боррель — Россия отказалась от диалога с ЕС и опасается демократии

Он добавил, что ЕС «придется учитывать последствия» такого развития событий, а последующие шаги «могут включать санкции».
Их обсуждение состоится 22 февраля, когда главам МИД стран ЕС предстоит решить, задействовать или нет созданный в декабре санкционный механизм за нарушения прав человека.
Приехав в Москву Боррель сообщил, что пока ни одна из стран ЕС не вносила предложений об антироссийских санкциях в связи с арестом Алексея Навального и жестоким подавлением протестных акций в его поддержку.
Боррель встретился с представителями российских правозащитных организаций, а перед отъездом посетил Большой Москворецкий мост, где в 2015 году был застрелен Борис Немцов. Он не встречался с Навальным, но европейские дипломаты в ходе его визита поддерживали контакт с адвокатами оппозиционера.
Россия встретила Борреля объявлением о высылке дипломатов трех стран ЕС, а проводила — потоком обвинений из уст Лаврова.
На совместной пресс-конференции глава МИД РФ заявил, что Евросоюз «ненадежен», а Германия и Франция ведут себя «высокомерно» и отказываются предоставить важную информацию для прояснения случившегося с Навальным.
Ранее Лавров говорил, что отравление оппозиционера — «это инсценировка».
Диагноз, выданный Боррелем по итогам обследования отношений с Россией, удивил российский МИД.
Оценки главы европейской дипломатии «сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», заявили в ведомстве.
«Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в МИД.
Боррель не попытался встретиться ни с Навальным, ни хотя бы с его соратниками, и порадовал россиян заявлениями о отсутствии (пока) конкретных планов насчет новых санкций, но в ответ услышал от Лаврова лишь обвинения в «ненадежности», констатирует политолог Марк Галеотти.
Кремль хочет доказать, что его не запугать и что он не станет из-за санций менять свою политику, отмечает Галеотти: «Учитывая, что русские, кажется, опасаются лезть в драку с администрацией Байдена, возможно, они почувствовали, что можно безнаказанно покуражиться над Боррелем и ЕС. Посмотрим, окажутся ли они правы».
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