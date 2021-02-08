Австралию накрыло «мышиным апокалипсисом»

Все мы привыкли, что Австралия — это действительно другой мир. Зелёный континент буквально кишит всевозможными гадами. Но в этот раз обычные полевые мышки решили показать, кто там настоящий хозяин.



Семь месяцев назад в Австралии мышки начали активно размножаться. Грызунов стало настолько много, что они превратились в настоящее бедствие, с которым люди не могут справиться до сих пор.





Мыши наносят ущерб посевам и имуществу на десятки тысяч долларов в Квинсленде. Грызуны атакуют и Новый Южный Уэльс. Местные жители жалуются, что им не хватает ядов для истребления усатых вредителей.



Мыши начинают размножаться в возрасте шести недель и могут приносить помет каждые 21 день. А это означает, что пара мышей может дать 500 потомков за сезон. Ну, дальше считайте сами.



Фермеры говорят, что количество мышей выросло настолько, что их можно видеть не только по ночам, но и среди посевов при дневном свете. В Новом Южном Уэльсе были полностью уничтожены мышами посевы сорго.

Грызунов истребляют всеми возможными способами







А мыши тем временем портят не только зерно и посевы



В Южной Австралии мышки стали причиной почти недельного отключения телефонной линии и интернета в одной из самых отдаленных общин аборигенов штата.



По мере роста популяции мышей ученые все чаще стали фиксировать вспышки чумы среди зверьков. Нынешнее нашествие уже сравнивают с аналогичным бедствием, произошедшем в 1980-х годах.



Тогда грызунов было на столько много, что местные жители даже переименовали дорогу, соединяющую Маллали и близлежащий Ганнеду, в «войлочное шоссе».



Тем временем у местных птиц сезон очень удачной охоты, но пернатые не могут справится с таким количеством грызунов.



Естественно, нашествие мышей совершенно ни как не связано с тем, что в 2019 году австралийцы активно боролись с кошками. Правительство страны даже четко обозначило свою цель — к 2020 году должно быть уничтожено два миллиона диких кошек, что составляет значительную часть всей кошачьей популяции континента, которая по разным оценкам, колеблется от двух до шести миллионов особей. Видимо, им так никто и не сказал, что кошки главные враги мышей.