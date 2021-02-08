Астрономы выяснили причину искривления Млечного пути

Дисковая структура Млечного пути не симметрична, а деформирована. Искривленные края галактики постоянно перемещаются по её внешнему краю.

То, как аудитория делает волну на стадионе — очень похоже на концепцию. искривления Млечного пути. Каждый человек встает, а затем садится в нужное время и в правильном порядке, чтобы создать волну, которая движется по стадиону. Именно это и делают звезды в нашей галактике. Только в этом случае, поскольку волна вращается вокруг диска галактики, он также вращается вокруг её центра. С точки зрения аналогии со спортивными болельщиками, это как будто сам стадион тоже вращается. Синьлун Ченг, аспирант астрономии университета Вирджинии

Что привело к возникновению этого деформации, всегда было предметом споров. Некоторые исследователи предполагают, что это явление является результатом нестабильности самой галактики. Другие ученые уверены, что это остаток столкновения с другой галактикой в ​​далеком прошлом.

Недавнее исследование может, наконец, положить конец этим дебатам. В нем использовались данные космической обсерватории Gaia, спутника, запущенного в 2013 году Европейским космическим агентством (ЕКА) и информации от APOGEE, инфракрасного спектрографа, разработанного для изучения химического состава и движения звезд. Теперь у астрономов есть инструменты для наблюдения за движением звезд в Млечном Пути с беспрецедентным уровнем точности.

Используя эти данные, Ченг и его коллеги разработали модель, которая характеризует параметры галактического варпа, место его начала во внешнем диске, скорость движения и форму. Модель помогла им определить, что искривление, которое проходит через Солнечную систему со скоростью не является результатом движения внутренней массы Млечного Пути. Вместо этого, это реликт гравитационного притяжения диска галактики вызван близлежащим прохождением спутниковой галактики. Возможно, карликовой сфероидальной галактики Стрельца, примерно 3 млрд лет назад.

Несмотря на то, что с того события прошли миллиарды лет, последствия этой «встречи» наблюдаются до сих пор.

Данные, собранные учеными с помощью новых инструментов, доступных астрономам, станут началом новой волны открытий о Вселенной и о том, как она возникла.