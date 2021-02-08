Архивная фотосъемка звезд «Американского пирога»

В сети опубликовали фотосъемку главных героев известного фильма «Американский пирог» 1999 года.

Редкие кадры с фотосессии показал Telegram-канал Netfix. На снимках позировали актеры Джейсон Биггс, Элисон Ханниган, Шэннон Элизабет, Тара Рид и Мена Сувари.

Девушки позировали в кадре в мини-бикини, а главный герой Джейсон облачился в свободные плавки. Все знаменитости предстали в купальных костюмах с рисунком американского флага.

Главные герои «Американского пирога» в бикини.

Фотосессия главных героев фильма «Американский пирог».

Стоит отметить, что существуют всего пять спин-оффов фильма «Американский пирог». Первая кинолента была выпущена 9 июля 1999 года студией Universal Pictures. В 2020 году вышел последний фильм «Американский пирог: Девчонки рулят», где нет актеров из прошлых частей кинолент.