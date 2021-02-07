В США подсчитали ущерб от заявлений Трампа и беспорядков в Вашингтоне

«Траты росли ежедневно, поскольку государственные структуры на всех уровнях были вынуждены задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников. Расходы включали судебные пошлины по десяткам исков, усиление охраны членов избирательных комиссий в ответ на угрозы, восстановительные работы после мятежа 6 января у Капитолия», — отмечает издание.
Так, на развертывание сил Национальной гвардии в Вашингтоне было выделено 480 миллионов долларов, на обеспечение безопасности инаугурации нового президента Джо Байдена — 28 миллионов. Еще два миллиона долларов потратили на судебные разбирательства и обеспечение безопасности членов избирательных комиссий, пишет The Washington Post.
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