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В Италии прошел «дождь» из мертвых птиц

В Риме в ночь на 1 января прошел «дождь» из мертвых птиц. Сотни скворцов разбились из-за того, что их напугал новогодний фейерверк, пишет RomaToday.

Мертвые птицы были найдены в нескольких районах города. Международная организация защиты животных заявила, что их смерть может быть связана с фейерверками. Птицы оказались напуганы и дезориентированы, они сталкивались с препятствиями, а также умирали от сердечных приступов.

Итальянцы начали писать в социальных сетях, что после увиденного у них пропало желание праздновать. Ежегодно зоозащитники просят запретить продажу петард и фейерверков.

7 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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