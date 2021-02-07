«  
  »

Ученые нашли причину мутаций коронавируса

Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, пишет Bloomberg.

Проведенное медиками исследование показало, что плазма крови, полученная от перенесших COVID-19 пациентов, может влиять на вирус и заставлять его меняться. Врачи заметили, что после курса лечения одного из пациентов с помощью плазмы крови произошли изменения в том числе в ключевом «белке-шипе», который вирус использует для заражения здоровых клеток. SARS-CoV-2 стал меньше восприимчив к антителам иммунной системы, которые обычно борются с инфекцией. Лечение плазмой в итоге не нанесло вреда пациенту, однако оно и не оказало никакого полезного эффекта на организм, заключили эксперты.

Они также определили, что мутации могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями. Если вирус остается в организме человека в течение длительного времени и размножается, он учится бороться с иммунной системой.

7 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  