Ученые — на Меркурий упал огромный объект

Астрономы, возможно, впервые зарегистрировали случай падения метеороида на Меркурий. Это стало известно в ходе анализа данных аппарата «Мессенджер», который в 2013 году зафиксировал необычный выброс тяжелых ионов в экзосферу планеты. Статья опубликована в журнале Nature.

У Меркурия есть экзосфера — крайне разреженная газовая оболочка, которая пополняется частицами с поверхности ближайшей к Солнцу планеты или из солнечного ветра. Сегодня известно, что в состав экзосферы входят H, He, Na, K, Ca, Mg, Al, Fe и Mn, причем наиболее часто наблюдавшимися космическим аппаратом «Мессенджер» веществами были Na, Mg и Ca. Из-за близости к Солнцу экзосфера подвергается интенсивному воздействию излучения и потокам частиц, что приводит к сжатию экзосферы в подсолнечной области и разгоняет атомы натрия до высоких скоростей на ночной стороне, что формирует кометоподобный «хвост». Магнитосфера Меркурия, в которой находится экзосфера, также деформируется за счет солнечного ветра — на дневной стороне планеты она сжимается, а на ночной стороне обладает «хвостом».

Группа планетологов во главе с Джейми Ясински (Jamie M. Jasinski) из Лаборатории реактивного движения NASA сообщает о результатах анализа необычного события, зафиксированного приборами аппарата «Мессенджер» 21 декабря 2013 года. Было зафиксировано неожиданно большое количество ионов натрия и кремния в солнечном ветре, где обычно наблюдаются только протоны или альфа-частицы, на больших высотах от поверхности планеты (~ 5300 километров). Ученые решили проследить положение источника частиц, чтобы понять его природу.

Оказалось, что данное событие нельзя объяснить типичными процессами в экзосфере, а сами ионы — планетарного происхождения. По мнению ученых они наблюдали испаренное с поверхности Меркурия вещество, образовавшееся в результате падения метеороида. Предполагается, что он мог быть из потока кометы Энке или фрагментом тела из Главного пояса астероидов. Ожидается, что исследовательская станция «БепиКоломбо», которая прибудет к планете в 2025 году, сможет обнаружить гораздо больше подобных событий.