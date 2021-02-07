У самой старой дикой птицы в мире вылупился очередной птенец

У самки темноспинного альбатроса Уиздом, которую орнитологи считают самой старой дикой птицей в мире, вылупился новый птенец, сообщает тихоокеанское отделение Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США в своем блоге на Medium. Яйцо, которое она отложила в конце ноября, начало проклевываться двадцать девятого января, а первого февраля из него вышел птенец. В ближайшие месяцы юный альбатрос будет получать пищу от обоих родителей, а к июню-июлю оперится и научится летать. По мнению специалистов, за свою семидесятилетнюю жизнь Уиздом вырастила от тридцати до тридцати шести птенцов.

На северо-западе Гавайского архипелага расположен атолл Мидуэй — одно из важнейших мест размножения морских птиц в Тихом океане. Ежегодно здесь выводят птенцов сотни тысяч темноспинных альбатросов (Phoebastria immutabilis), а также черноногие (Ph. nigripes) и белоспинные (Ph. albatrus) альбатросы, разнообразные крачки, буревестники, олуши, фрегаты и фаэтоны.

Среди примерно трех миллионов птиц, которые гнездятся на Мидуэе, есть одна особенная. Речь о знаменитой самке темноспинного альбатроса по имени Уиздом (Wisdom, «мудрость»), которая считается самой старой дикой птицей в мире. Она родилась около 1951 года, а спустя пять лет орнитолог Чендлер Роббинс (1918-2017) пометил ее лапу красным кольцом с номером Z333. Второй раз Уиздом встретили спустя 46 лет, в 2002 году, а с 2006 года она почти ежегодно возвращается на Мидуэй для размножения в октября-декабре. Несмотря на то, что Уиздом не меньше 70 лет, она регулярно откладывает яйца и выводит птенцов.

В минувшем году Уиздом прибыла на Мидуэй двадцать девятого ноября, а вскоре сотрудники расположенного на атолле заповедника заметили, что она отложила яйцо. Партнером знаменитой самки, как и в предыдущие сезоны размножения начиная по крайней мере с 2012 года, стал самец по имени Акеакамаи (Akeakamai, в переводе с гавайского — «любитель мудрости»). Уиздом и Акеакамаи совместно заботились о яйце и по очереди насиживали его.

Двадцать девятого января биологи заметили, что яйцо Уиздом начинает проклевываться, а первого февраля из него выбрался птенец. В течение нескольких следующих месяцев оба родителя будут кормить его кальмарами и рыбой. Лишь к июню-июлю юный альбатрос полностью оперится и научится летать.

Яйцо Уиздом начинает проклевываться. Jon Brack / Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge

Ученые надеются, что Уиздом и ее партнеру удастся успешно выкормить и поднять на крыло нового птенца. Знаменитая самка делала это уже не раз: учитывая ее почтенный возраст, за свою жизнь она могла вырастить от тридцати до тридцати шести птенцов. Один из них, появившийся на свет в 2011 году, в 2018 году построил собственное гнездо в нескольких метрах от матери.

Каждый раз, когда Уиздом возвращается на Мидуэй для размножения, она расширяет представления орнитологов о том, как долго могут жить морские птицы и до какого возраста размножаются. Кроме того, она воодушевляет любителей птиц по всему миру.