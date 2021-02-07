Супермодель и добрый человек: как Кристи Тарлингтон покорила мир моды и наши сердца

На прошлой неделе в Париже состоялся показ кутюрной коллекции Fendi, в котором приняла участие и супермодель 90-х, 52-летняя Кристи Тарлингтон. Ее появление на подиуме и сегодня вызывает восторг у публики, ну а после дефиле хочется смотреть на нее снова. Не будем сопротивляться этому желанию — в нашем новом материале предлагаем и вспомнить культовые моменты из 90-х, и посмотреть, как сложилась жизнь модели и чем она живет сейчас.

Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон родилась 2 января 1969 года в Калифорнии и была средней дочерью в семье пилота авиакомпании Pan Am Дуэйна Тарлингтона и его жены, бортпроводницы Марии Элизабет, уроженки Сальвадора. Детство Кристи прошло во Флориде, куда семья перебралась чуть позже.

Кристи Тарлингтон с отцом

Кристи Тарлингтон с сестрами и мамой

Как и многие девочки в ее возрасте, она обожала лошадей. Но мультиками и игрушками все не ограничивалось — Кристи занималась верховой ездой и почти все свободное время проводила на конюшне. Именно это хобби в итоге и привело ее в модельный бизнес. На одном из соревнований в Майами в 1982 году (Кристи на тот момент было 13 лет) ее заметил фотограф Денни Коди.

Карьера будущей супермодели началась со скромного контракта с небольшим агентством в Сан-Франциско. Но уже на следующий год Кристи взяли под свою опеку серьезные игроки индустрии — она перешла в знаменитое агентство Ford Models в Нью-Йорке.

Впрочем, моделинг в то время все равно оставался хобби — с 14 до 16 лет Кристи посвящала ему свободное от школы время, а также летние каникулы. Лишь получив аттестат, Тарлингтон переезжает в Нью-Йорк и теперь отдает модельной карьере все силы.

Результаты не заставили себя ждать. В 1986 году Кристи появляется на обложке Vogue — всего за карьеру у нее будет более тысячи глянцевых обложек в разных журналах, а одной из самых знаменитых станет съемка для Vogue, сделанная еще в СССР. В 1988 году она активно выходит на подиумы известных брендов, в том числе Chanel, Christian Lacroix и Versace.

Быстро в портфолио молодой манекенщицы появляются и бьюти-контракты — косметические марки обожали Кристи (да что там — обожают до сих пор!).

Она рекламирует аромат Eternity Calvin Klein, косметику Revlon и Maybelline. Практически со всеми этими марками у Кристи сложились долгосрочные отношения.

Она всегда была очень привлекательна как для мужчин, так и для женщин. Я выбрал ее давно, когда она была очень юной, потому что я увидел, что она олицетворяет определенный качественный уровень и ум,

— говорил о ней сам Кельвин Кляйн.

«Пигмалионом» Кристи можно назвать знаменитого фотографа Стивена Мейзела — одного из ключевых мастеров надвигающейся эпохи супермоделей. Он снял Тарлингтон для итальянского Vogue, что стало настоящим прорывом в ее карьере.

Стивен Мейзел, Херб Риттс и Кристи Тарлингтон

В 1990 году Кристи снова сфотографировал Стивен Мейзел для обложки модного журнала: она позировала для Vogue вместе с Линдой Евангелистой (еще одна любимица Стивена) и Наоми Кэмпбелл (с ней, кстати, Кристи в начале карьеры вместе снимала квартиру).

И если Питера Линдберга с его знаменитой обложкой британского Vogue в 1990 году называют «крестным отцом» супермоделей, то Мейзел внес свою лепту в возникновение еще одного феномена индустрии моды 90-х — знаменитого Trinity.

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд

Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл

Трио моделей — Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон — было одним из символов эпохи. Мейзел часто приглашал их на съемки именно в таком составе, что лишь закрепило этот модный союз в поп-культуре.

Впрочем, сама Кристи, как она потом признавалась, не всегда чувствовала себя комфортно в мире супермоделей и не слишком олицетворяла себя с тем, какой образ звезды подиума создавали себе сами. Например, со знаменитой фразой Линды Евангелисты о том, что за меньший гонорар, чем 10 тысяч долларов, модели из постели не встают. В оригинале она звучала как We don’t wake up for less than $10,000 a day (более близкий перевод «Мы не просыпаемся меньше, чем за 10 тысяч долларов в день»), и речь в ней была не только о самой Линде, но и о Кристи Тарлингтон.

Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон

Я не люблю быть олицетворением клише. Какое-то время мы с Линдой были дружны, но как только в супермоделях возникла эта негативная черта, мне просто пришлось дистанцироваться, и мне было жутко неудобно, потому что она отличная девушка. Мне не нравилось быть частью группы. У меня две сестры, и если кто-то из нас делал что-то не так, то у всех были проблемы, пока одна из нас не признавалась, что это была она. Я хотела быть личностью, индивидуумом,

— делилась позднее Кристи.

Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон

В 1990-х, когда модели практически сравнялись со звездами кино и музыки по уровню популярности, они часто снимались и в видеоклипах популярных исполнителей — чего стоят только клипы Джорджа Майкла.

Конечно, в культовом Freedom!90 снялась и Кристи, но похожий опыт уже был у модели и раньше. Еще в возрасте 17 лет в 1986 году она снялась в клипе Duran Duran Notorious — туда ее «сосватала» коллега Ясмин Ле Бон, чей муж, Симон Ле Бон, был солистом группы.

В 1993 году журнал People включил Кристи в список «50 самых красивых людей мира», а в 1994 году на пике карьеры Кристи неожиданно решила взять небольшую паузу и посвятить себя учебе.

Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон

Она поступила в Школу индивидуального обучения Галлатина при Университете Нью-Йорка, где в итоге получила степень бакалавра гуманитарных наук со специализацией в области сравнительного религиоведения и восточной философии.

Удержаться от всех соблазнов, которые сулил мир гламура, и вовремя променять вечеринки на вечера с учебниками Кристи, похоже, тоже не составило особого труда.

Многие модели, которых я знала, происходили из неполных семей. Это существенно влияет на то, как вы поступаете с собой и какие решения принимаете. Я просто не смогла бы позволить себе заниматься тем, что вращается только вокруг красоты и денег. Но у некоторых родителей иногда случаются такие приступы эгоизма, а мои всегда говорили мне: «Мы знали, что у тебя есть голова на плечах»,

— вспоминала Кристи.

Карен Мюлдер, Джанни Версаче, Стефани Сеймур и Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон и модельер Клод Монтана

Линда Евангелиста, Джанфранко Ферре и Кристи Тарлингтон

Наоми Кэмпбелл, Карл Лагерфельд и Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон с бойфрендом Роджером Уилсоном в 1992 году

Будучи популярной и востребованной моделью с престижными контрактами, она чувствовала, будто что-то упустила и добилась в жизни недостаточно, а ее годы в моделинге не являются настоящей карьерой.

Я чувствовала, что мне нужно доказать миру, что у меня есть нечто большее, чем просто хорошая внешность. Это было отличной мотивацией. Я окончила университет в 30 лет, и мне пришлось наверстывать упущенное,

— признавалась Кристи.

Показы и съемки оставались частью жизни Тарлингтон, но теперь она фокусировалась и на новых целях и проектах. Таковыми стали бизнес, благотворительность и спортивные инициативы.

Смерть отца в 1997 году от рака легких заставила Кристи существенно пересмотреть свой собственный образ жизни. Модель признавалась, что начала курить в 13 лет, а с 16 лет выкуривала по пачке в день. Бросив курить, Кристи присоединилась к антитабачной кампании, а в 2000 году прошла медицинское сканирование легких, чтобы повысить осведомленность публики о современных технологиях: тогда у нее была диагностирована ранняя стадия эмфиземы.

Впрочем, несмотря на вредную привычку, спорт Кристи также уважала с юности. В 18 лет она увлеклась йогой и серьезно занималась ей на протяжении последующих лет. Она даже написала книгу об этом, а также в сотрудничестве со спортивным брендом Puma выпустила коллекцию для занятий йогой Nuala.

Приверженность здоровому образу жизни зашла так далеко, что бывшая супермодель снова села за парту в 2009 году: она продолжила обучение в Школе общественного здравоохранения им. Мейлмана Колумбийского университета.

Кроме йоги, любимым спортом Кристи является бег — с 2011 года она даже принимает участие в марафонах (3 часа 46 минут — пока лучший результат модели).

Большое место в ее жизни занимает и благотворительность. Тарлингтон сотрудничает с несколькими гуманитарными организациями, но одним из главных проектов для нее является некоммерческая организация Every Mother Counts («Каждая мать на счету»), которая помогает делать беременность и роды безопасными и ведет сбор средств в поддержку программ охраны материнского здоровья во всем мире. Стремление помогать людям — семейная черта, которую Кристи унаследовала от мамы.

Моя мама всегда была милосердной, я воспитана на этом. Она работала на горячих линиях для больных СПИДом, она дарила рождественские подарки в детских больницах,

— делилась Кристи.

В недавнем интервью Marie Claire модель также призналась, что хотела бы запомниться людям добрым человеком.

Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон

Я считаю, что доброта недооценивается, а ведь это одна из самых важных вещей. Я дорожу этим. И это то, что я действительно вижу в других, и то, что меня привлекает. Я надеюсь привить ее своим детям. Я надеюсь, что люди запомнят меня доброй,

— отметила Тарлингтон.

Кристи Тарлингтон и Джанни Версаче

На создание собственной организации Кристи тоже вдохновил собственный опыт — с осложнениями она столкнулась после рождения дочери (это была ее первая беременность) в 2003 году.

Семейное счастье Кристи обрела с Эдвардом Бернсом, хотя сначала она вовсе и не посчитала, что он — тот самый.

С актером и сценаристом Кристи познакомилась на одной из вечеринок в 2000 году (к тому моменту на счету Бернса уже была роль в нашумевшем фильме «Спасти рядового Райана»).

Кристи Тарлингтон с Эдвардом Бернсом

Роман начался довольно быстро — Кристи тогда только что рассталась с актером Джейсоном Патриком, отношения с которым продлились шесть лет.

Кристи Тарлингтон и Джейсон Патрик

Впрочем, сам Бернс потом вспоминал, что первая встреча состоялась несколькими годами раньше, когда он еще работал простым ассистентом на телевидении.

Мы снимали интервью с Кристи. Я должен был принести ей кофе. К счастью, она была очень милой. Она, конечно, не помнит этого, но я, простой ассистент, который встретил саму Кристи Тарлингтон, запомнил это на всю жизнь,

— вспоминал Эд в одном из интервью.

После «окончательного» знакомства пара быстро обручилась и уже планировала свадьбу, но внезапно все расстроилось, причем на это повлияли не мелкие ссоры, а события мирового масштаба — террористические атаки 11 сентября 2001 года.

Его семья отказалась ехать в Италию, где мы должны были пожениться, а моя семья была согласна. Это был момент, когда я начала думать: «Хорошо, вот насколько мы принципиально разные»,

— рассказывала Кристи.

По словам Тарлингтон, она и Бернс по-разному отреагировали на трагедию, и она восприняла это как плохое предзнаменование.

Меня это сделало более космополитичной и менее патриотичной в традиционном смысле этого слова. Не то чтобы я не любила свою страну — меня просто беспокоила эта тенденция к изоляции от мира. Но Эдди вырос в Нью-Йорке, поэтому во всей этой трагедии он видел только себя.

Я не относилась к нему хорошо, а он не понимал этого, потому что был влюблен, он очень мягкий человек. Просто он от природы намного спокойнее меня. В первый месяц после того, как мы расстались, я подумала: «Ах, какое облегчение. Значит, этого и не должно было случиться. На что я рассчитывала? Он хороший парень, но не тот»,

— вспоминала то время Кристи.

Однако несколько месяцев спустя Тарлингтон поняла, что совершила огромную ошибку. Она прилетела в Прагу, где тогда снимался Бернс, и роман вспыхнул с новой силой.

Потом я забеременела, а потом мы уже поженились. В общем, у нас все было с ног на голову,

— говорила модель.

В 2003 году родилась их дочь Грейс, а через три года на свет появился сын Финн.

Кристи Тарлингтон с Эдвардом Бернсом

Кристи Тарлингтон с Эдвардом Бернсом и детьми

Дочь Кристи в итоге пошла по ее стопам — нет, подиумы девочка пока не штурмует, но она серьезно занимается верховой ездой и пару лет назад уже участвовала в соревнованиях, на которых ее поддерживали мама и папа. Сегодня, как и все ее ровесники, Грейс также увлечена соцсетями и ведет TikTok.

Кристи тоже активно ведет инстаграм, где делится не только модельными, но и семейными снимками, в том числе милыми кадрами из архива. Например, где муж меняет памперсы их маленькому сыну.

Будучи мужем супермодели, Эдвард и сам попробовал себя в модельном бизнесе. Вместе с Кристи он недавно снялся в рекламе Calvin Klein. Также Бернс продолжает работать в киноиндустрии: выступает в качестве сценариста, режиссера и продюсера разных проектов, а также часто сам снимается в своих фильмах. Одна из недавних его работ, «Под пригородным небом», была показана на фестивале в Торонто.

Кристи Тарлингтон с дочерью Грейс

Династию в мире моды пока продолжает племянник Кристи, Джеймс Тарлингтон, который стал настоящим открытием несколько лет назад.

Кристи и Джеймс Тарлингтон

Ну а сама Кристи, никогда не мечтавшая сделать моделинг делом всей жизни, по иронии судьбы остается востребованной в индустрии. Тарлингтон по-прежнему охотно снимают для обложек, приглашают на показы и снимают в рекламе бьюти-средств.

При этом сама Кристи в качестве модной иконы себя по-прежнему не воспринимает.

Я человек, который придерживается принципа «меньше — лучше». В основном каждый день я надеваю что-то вроде джинсов, брюк со свитером или пиджака. Я очень неприхотлива и минималистична в моде, поэтому я не из тех, кто задает тренды. Но мне нравятся вещи, которые действительно хорошо сделаны и служат долго, поэтому для меня очень важны комфорт и экологичность,

— говорила о своем стиле Кристи.

Впрочем, не будем забывать, что запомниться людям Тарлингтон хочет хорошим человеком, а вовсе не культовой моделью. И, кажется, это ей уже удалось.

Дело в том, что о Кристи невозможно сказать ничего плохого. Это не значит, что вы не хотите злословить, просто сказать действительно нечего,

— так о супермодели отзывается Марк Джейкобс.









Но быть хорошим человеком, да еще и супермоделью в придачу — тоже весомое достижение. За умение совмещать это Кристи запомнится всем нам не меньше.