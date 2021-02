Ученые нашли причину мутаций коронавируса Представитель ЕС Боррель перед отъездом из Москвы побывал на месте убийства Немцова » Супермодель и добрый человек: как Кристи Тарлингтон покорила мир моды и наши сердца На прошлой неделе в Париже состоялся показ кутюрной коллекции Fendi, в котором приняла участие и супермодель 90-х, 52-летняя Кристи Тарлингтон. Ее появление на подиуме и сегодня вызывает восторг у публики, ну а после дефиле хочется смотреть на нее снова. Не будем сопротивляться этому желанию — в нашем новом материале предлагаем и вспомнить культовые моменты из 90-х, и посмотреть, как сложилась жизнь модели и чем она живет сейчас. Кристи Тарлингтон Кристи Тарлингтон родилась 2 января 1969 года в Калифорнии и была средней дочерью в семье пилота авиакомпании Pan Am Дуэйна Тарлингтона и его жены, бортпроводницы Марии Элизабет, уроженки Сальвадора. Детство Кристи прошло во Флориде, куда семья перебралась чуть позже. Кристи Тарлингтон с отцом Кристи Тарлингтон с сестрами и мамой Как и многие девочки в ее возрасте, она обожала лошадей. Но мультиками и игрушками все не ограничивалось — Кристи занималась верховой ездой и почти все свободное время проводила на конюшне. Именно это хобби в итоге и привело ее в модельный бизнес. На одном из соревнований в Майами в 1982 году (Кристи на тот момент было 13 лет) ее заметил фотограф Денни Коди. Карьера будущей супермодели началась со скромного контракта с небольшим агентством в Сан-Франциско. Но уже на следующий год Кристи взяли под свою опеку серьезные игроки индустрии — она перешла в знаменитое агентство Ford Models в Нью-Йорке. Впрочем, моделинг в то время все равно оставался хобби — с 14 до 16 лет Кристи посвящала ему свободное от школы время, а также летние каникулы. Лишь получив аттестат, Тарлингтон переезжает в Нью-Йорк и теперь отдает модельной карьере все силы. Результаты не заставили себя ждать. В 1986 году Кристи появляется на обложке Vogue — всего за карьеру у нее будет более тысячи глянцевых обложек в разных журналах, а одной из самых знаменитых станет съемка для Vogue, сделанная еще в СССР. В 1988 году она активно выходит на подиумы известных брендов, в том числе Chanel, Christian Lacroix и Versace. Быстро в портфолио молодой манекенщицы появляются и бьюти-контракты — косметические марки обожали Кристи (да что там — обожают до сих пор!). Она рекламирует аромат Eternity Calvin Klein, косметику Revlon и Maybelline. Практически со всеми этими марками у Кристи сложились долгосрочные отношения. Она всегда была очень привлекательна как для мужчин, так и для женщин. Я выбрал ее давно, когда она была очень юной, потому что я увидел, что она олицетворяет определенный качественный уровень и ум, — говорил о ней сам Кельвин Кляйн. «Пигмалионом» Кристи можно назвать знаменитого фотографа Стивена Мейзела — одного из ключевых мастеров надвигающейся эпохи супермоделей. Он снял Тарлингтон для итальянского Vogue, что стало настоящим прорывом в ее карьере. Стивен Мейзел, Херб Риттс и Кристи Тарлингтон В 1990 году Кристи снова сфотографировал Стивен Мейзел для обложки модного журнала: она позировала для Vogue вместе с Линдой Евангелистой (еще одна любимица Стивена) и Наоми Кэмпбелл (с ней, кстати, Кристи в начале карьеры вместе снимала квартиру). И если Питера Линдберга с его знаменитой обложкой британского Vogue в 1990 году называют «крестным отцом» супермоделей, то Мейзел внес свою лепту в возникновение еще одного феномена индустрии моды 90-х — знаменитого Trinity. Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл Трио моделей — Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон — было одним из символов эпохи. Мейзел часто приглашал их на съемки именно в таком составе, что лишь закрепило этот модный союз в поп-культуре. Впрочем, сама Кристи, как она потом признавалась, не всегда чувствовала себя комфортно в мире супермоделей и не слишком олицетворяла себя с тем, какой образ звезды подиума создавали себе сами. Например, со знаменитой фразой Линды Евангелисты о том, что за меньший гонорар, чем 10 тысяч долларов, модели из постели не встают. В оригинале она звучала как We don’t wake up for less than $10,000 a day (более близкий перевод «Мы не просыпаемся меньше, чем за 10 тысяч долларов в день»), и речь в ней была не только о самой Линде, но и о Кристи Тарлингтон. Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон Я не люблю быть олицетворением клише. Какое-то время мы с Линдой были дружны, но как только в супермоделях возникла эта негативная черта, мне просто пришлось дистанцироваться, и мне было жутко неудобно, потому что она отличная девушка. Мне не нравилось быть частью группы. У меня две сестры, и если кто-то из нас делал что-то не так, то у всех были проблемы, пока одна из нас не признавалась, что это была она. Я хотела быть личностью, индивидуумом, — делилась позднее Кристи. Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон В 1990-х, когда модели практически сравнялись со звездами кино и музыки по уровню популярности, они часто снимались и в видеоклипах популярных исполнителей — чего стоят только клипы Джорджа Майкла. Конечно, в культовом Freedom!90 снялась и Кристи, но похожий опыт уже был у модели и раньше. Еще в возрасте 17 лет в 1986 году она снялась в клипе Duran Duran Notorious — туда ее «сосватала» коллега Ясмин Ле Бон, чей муж, Симон Ле Бон, был солистом группы. В 1993 году журнал People включил Кристи в список «50 самых красивых людей мира», а в 1994 году на пике карьеры Кристи неожиданно решила взять небольшую паузу и посвятить себя учебе. Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон Она поступила в Школу индивидуального обучения Галлатина при Университете Нью-Йорка, где в итоге получила степень бакалавра гуманитарных наук со специализацией в области сравнительного религиоведения и восточной философии. Удержаться от всех соблазнов, которые сулил мир гламура, и вовремя променять вечеринки на вечера с учебниками Кристи, похоже, тоже не составило особого труда. Многие модели, которых я знала, происходили из неполных семей. Это существенно влияет на то, как вы поступаете с собой и какие решения принимаете. Я просто не смогла бы позволить себе заниматься тем, что вращается только вокруг красоты и денег. Но у некоторых родителей иногда случаются такие приступы эгоизма, а мои всегда говорили мне: «Мы знали, что у тебя есть голова на плечах», — вспоминала Кристи. Карен Мюлдер, Джанни Версаче, Стефани Сеймур и Кристи Тарлингтон Кристи Тарлингтон и модельер Клод Монтана Линда Евангелиста, Джанфранко Ферре и Кристи Тарлингтон Наоми Кэмпбелл, Карл Лагерфельд и Кристи Тарлингтон Кристи Тарлингтон с бойфрендом Роджером Уилсоном в 1992 году Будучи популярной и востребованной моделью с престижными контрактами, она чувствовала, будто что-то упустила и добилась в жизни недостаточно, а ее годы в моделинге не являются настоящей карьерой. Я чувствовала, что мне нужно доказать миру, что у меня есть нечто большее, чем просто хорошая внешность. Это было отличной мотивацией. Я окончила университет в 30 лет, и мне пришлось наверстывать упущенное, — признавалась Кристи. Показы и съемки оставались частью жизни Тарлингтон, но теперь она фокусировалась и на новых целях и проектах. Таковыми стали бизнес, благотворительность и спортивные инициативы. Смерть отца в 1997 году от рака легких заставила Кристи существенно пересмотреть свой собственный образ жизни. Модель признавалась, что начала курить в 13 лет, а с 16 лет выкуривала по пачке в день. Бросив курить, Кристи присоединилась к антитабачной кампании, а в 2000 году прошла медицинское сканирование легких, чтобы повысить осведомленность публики о современных технологиях: тогда у нее была диагностирована ранняя стадия эмфиземы. Впрочем, несмотря на вредную привычку, спорт Кристи также уважала с юности. В 18 лет она увлеклась йогой и серьезно занималась ей на протяжении последующих лет. Она даже написала книгу об этом, а также в сотрудничестве со спортивным брендом Puma выпустила коллекцию для занятий йогой Nuala. Приверженность здоровому образу жизни зашла так далеко, что бывшая супермодель снова села за парту в 2009 году: она продолжила обучение в Школе общественного здравоохранения им. Мейлмана Колумбийского университета. Кроме йоги, любимым спортом Кристи является бег — с 2011 года она даже принимает участие в марафонах (3 часа 46 минут — пока лучший результат модели). Большое место в ее жизни занимает и благотворительность. Тарлингтон сотрудничает с несколькими гуманитарными организациями, но одним из главных проектов для нее является некоммерческая организация Every Mother Counts («Каждая мать на счету»), которая помогает делать беременность и роды безопасными и ведет сбор средств в поддержку программ охраны материнского здоровья во всем мире. Стремление помогать людям — семейная черта, которую Кристи унаследовала от мамы. Моя мама всегда была милосердной, я воспитана на этом. Она работала на горячих линиях для больных СПИДом, она дарила рождественские подарки в детских больницах, — делилась Кристи. В недавнем интервью Marie Claire модель также призналась, что хотела бы запомниться людям добрым человеком. Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон Я считаю, что доброта недооценивается, а ведь это одна из самых важных вещей. Я дорожу этим. И это то, что я действительно вижу в других, и то, что меня привлекает. Я надеюсь привить ее своим детям. Я надеюсь, что люди запомнят меня доброй, — отметила Тарлингтон. Кристи Тарлингтон и Джанни Версаче На создание собственной организации Кристи тоже вдохновил собственный опыт — с осложнениями она столкнулась после рождения дочери (это была ее первая беременность) в 2003 году. Семейное счастье Кристи обрела с Эдвардом Бернсом, хотя сначала она вовсе и не посчитала, что он — тот самый. С актером и сценаристом Кристи познакомилась на одной из вечеринок в 2000 году (к тому моменту на счету Бернса уже была роль в нашумевшем фильме «Спасти рядового Райана»). Кристи Тарлингтон с Эдвардом Бернсом Роман начался довольно быстро — Кристи тогда только что рассталась с актером Джейсоном Патриком, отношения с которым продлились шесть лет. Кристи Тарлингтон и Джейсон Патрик Впрочем, сам Бернс потом вспоминал, что первая встреча состоялась несколькими годами раньше, когда он еще работал простым ассистентом на телевидении. Мы снимали интервью с Кристи. Я должен был принести ей кофе. К счастью, она была очень милой. Она, конечно, не помнит этого, но я, простой ассистент, который встретил саму Кристи Тарлингтон, запомнил это на всю жизнь, — вспоминал Эд в одном из интервью. После «окончательного» знакомства пара быстро обручилась и уже планировала свадьбу, но внезапно все расстроилось, причем на это повлияли не мелкие ссоры, а события мирового масштаба — террористические атаки 11 сентября 2001 года. Его семья отказалась ехать в Италию, где мы должны были пожениться, а моя семья была согласна. Это был момент, когда я начала думать: «Хорошо, вот насколько мы принципиально разные», — рассказывала Кристи. По словам Тарлингтон, она и Бернс по-разному отреагировали на трагедию, и она восприняла это как плохое предзнаменование. Меня это сделало более космополитичной и менее патриотичной в традиционном смысле этого слова. Не то чтобы я не любила свою страну — меня просто беспокоила эта тенденция к изоляции от мира. Но Эдди вырос в Нью-Йорке, поэтому во всей этой трагедии он видел только себя. Я не относилась к нему хорошо, а он не понимал этого, потому что был влюблен, он очень мягкий человек. Просто он от природы намного спокойнее меня. В первый месяц после того, как мы расстались, я подумала: «Ах, какое облегчение. Значит, этого и не должно было случиться. На что я рассчитывала? Он хороший парень, но не тот», — вспоминала то время Кристи. Однако несколько месяцев спустя Тарлингтон поняла, что совершила огромную ошибку. Она прилетела в Прагу, где тогда снимался Бернс, и роман вспыхнул с новой силой. Потом я забеременела, а потом мы уже поженились. В общем, у нас все было с ног на голову, — говорила модель. В 2003 году родилась их дочь Грейс, а через три года на свет появился сын Финн. Кристи Тарлингтон с Эдвардом Бернсом Кристи Тарлингтон с Эдвардом Бернсом и детьми Дочь Кристи в итоге пошла по ее стопам — нет, подиумы девочка пока не штурмует, но она серьезно занимается верховой ездой и пару лет назад уже участвовала в соревнованиях, на которых ее поддерживали мама и папа. Сегодня, как и все ее ровесники, Грейс также увлечена соцсетями и ведет TikTok. Кристи тоже активно ведет инстаграм, где делится не только модельными, но и семейными снимками, в том числе милыми кадрами из архива. Например, где муж меняет памперсы их маленькому сыну. Будучи мужем супермодели, Эдвард и сам попробовал себя в модельном бизнесе. Вместе с Кристи он недавно снялся в рекламе Calvin Klein. Также Бернс продолжает работать в киноиндустрии: выступает в качестве сценариста, режиссера и продюсера разных проектов, а также часто сам снимается в своих фильмах. Одна из недавних его работ, «Под пригородным небом», была показана на фестивале в Торонто. Кристи Тарлингтон с дочерью Грейс Династию в мире моды пока продолжает племянник Кристи, Джеймс Тарлингтон, который стал настоящим открытием несколько лет назад. Кристи и Джеймс Тарлингтон Ну а сама Кристи, никогда не мечтавшая сделать моделинг делом всей жизни, по иронии судьбы остается востребованной в индустрии. Тарлингтон по-прежнему охотно снимают для обложек, приглашают на показы и снимают в рекламе бьюти-средств. При этом сама Кристи в качестве модной иконы себя по-прежнему не воспринимает. Я человек, который придерживается принципа «меньше — лучше». В основном каждый день я надеваю что-то вроде джинсов, брюк со свитером или пиджака. Я очень неприхотлива и минималистична в моде, поэтому я не из тех, кто задает тренды. Но мне нравятся вещи, которые действительно хорошо сделаны и служат долго, поэтому для меня очень важны комфорт и экологичность, — говорила о своем стиле Кристи. Впрочем, не будем забывать, что запомниться людям Тарлингтон хочет хорошим человеком, а вовсе не культовой моделью. И, кажется, это ей уже удалось. Дело в том, что о Кристи невозможно сказать ничего плохого. Это не значит, что вы не хотите злословить, просто сказать действительно нечего, — так о супермодели отзывается Марк Джейкобс.





Но быть хорошим человеком, да еще и супермоделью в придачу — тоже весомое достижение. За умение совмещать это Кристи запомнится всем нам не меньше.