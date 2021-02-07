Представитель ЕС Боррель перед отъездом из Москвы побывал на месте убийства Немцова

Перед отъездом из Москвы верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель побывал на месте убийства Бориса Немцова и почтил его память. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам поездки.

Визит Борреля в Москву проходил 4–6 февраля. Он провел встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций, европейского бизнес-сообщества в России, с российскими учеными и аналитиками.

Напомним, оппозиционный политик Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. По этому делу пять человек были осуждены на сроки от 11 до 20 лет. Заказчик до сих пор не найден.