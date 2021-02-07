NASA готовится запустить в космос солнечный парус будущего

НАСА заключило договор с компанией NanoAvionics на разработку полотнища будущего солнечного паруса. Он создается в рамках проекта Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), цель которого – протестировать новую экспериментальную технологию. Если ее признают успешной, в НАСА начнут постройку парусной системы для межпланетных путешествий.



НАСА предоставляет аппарат (вида CubeSat) для вывода системы в космос, здесь же разработаны механизмы вытягивания паруса, штанги из композитных материалов и лебедки. В NanoAvionics должны сделать парус из тонкого пластика, нанести на него алюминиевое покрытие и собрать всю систему. Максимальная площадь паруса составит 75 кв.м., в сложенном виде он будет весить всего 5 кг.

Для НАСА ACS3 – эксперимент, попытка проверить слабые и сильные стороны концепции. Никакой полезной нагрузки на саму миссию не возлагается, задача ACS3 в том, чтобы успешно раскрыться и маневрировать на орбите по командам с Земли. Затем, если вердикт будет положительным, построят уже парус площадью более 500 кв.м., который будет применяться для работ в ближней космической зоне. О сроках проведения обеих операций в НАСА пока не сообщают.



К слову, отмечая важность миссии, НАСА даже разработало для нее памятную нашивку.