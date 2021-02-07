Искусственный интеллект Fujitsu справляется с управлением Токийским портом лучше людей

Будущее интеллектуальных систем не в мобильных гаджетах, а в реорганизации сложных и масштабных процессов в экономике. В числе первых нужно решить задачи логистики – по данным японских властей ежегодно в чрезвычайно загруженном Токийском заливе возникает 280 аварийных ситуаций. С целью их предотвращения с прошлого года здесь работает Fujitisu Zinrai – специализированный ИИ, следящий за безопасностью на море.



Портовый ИИ заступил на службу в декабре 2019-го, а в марте 2020-го подвели итоги первого этапа его испытаний. Оказалось, что электронный мозг выдал вдвое больше предупреждений и приказов о смене курса кораблям, чем обычно делают диспетчеры-люди. При этом ИИ не перестраховывается – напротив, скорость прохождения судов через акваторию имеет в его настройках тот же приоритет, что и безопасность движения. Задача ИИ – не допустить критических показателей по каждой из подсистем порта.

Zinrai постоянно мониторит параметры судов и моделирует маршруты и характеристики их движения. Это позволяет заранее просчитать взаимное положение всех объектов в акватории, спрогнозировать появление зон риска и развести корабли. В среднем, ИИ прогнозирует создание сложных ситуаций на две минуты быстрее человека, что дает колоссальное время для маневрирования. Повышается и точность отдачи указаний отдельным кораблям.

Окончательные решения пока по-прежнему принимают люди, они же несут ответственность за отдачу команд, задача ИИ сводится только к анализу и прогнозированию критических ситуаций. И по итогам испытаний власти порта приняли решение оставить систему и расширить область ее работы. В перспективе аналогичные системы появятся во всех портах страны.