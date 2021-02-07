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Илон Маск за неделю заработал $11,5 млрд

Состояние основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска за неделю выросло на $11,5 млрд

Об этом сообщает Forbes.

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд на фоне подорожания акций его компаний, которые выросли в стоимости на 7,4%. В целом издание оценивает состояние основателя Tesla и SpaceX в $184,3 млрд.

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заработали $10,4 млрд и $10 млрд соответственно после подорожания акций Alphabet, материнской компании Google, более чем на 14%.

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, самого богатого человека планеты, за неделю увеличилось на $7,7 млрд. Акции Amazon подорожали на 4,6%. Всего у Безоса $194,7 млрд.

  • Напомним, 9 января состояние основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска впервые достигло $209 млрд.
7 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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