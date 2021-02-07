Гигантские зубы мегалодона оказались побочным эффектом эволюции

Ученые из Великобритании выяснили, что зубы мегалодона были побочным продуктом роста, а не адаптацией к привычкам питания. Они справлялись со своими задачами не лучше, чем зубы более мелких предков этих акул.



Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. Огромная акула мегалодон (Otodus megalodon), достигавшая 14 метров в длину и веса от 30 до 35 тонн, населяла почти все океаны земного шара в миоцене и плиоцене. Для сравнения: одни из самых крупных современных хищных рыб, большие белые акулы, достигают всего около шести метров в длину и весят чуть менее двух тонн.

Название Otodus megalodon так и переводится с греческого — «большой зуб», — ведь у этой акулы были воистину гигантские зубы. Кстати, окаменелости мегалодона — как раз в основном зубы. Поскольку животное относится к хрящевым рыбам, другие останки его сохраняются реже. Считалось, что различия в форме зубов мегалодонов отражают изменение их рациона.

В то время как наиболее древние и мелкие предки этого семейства, вероятно, использовали свои зубы, чтобы охотиться на небольшую и быстроплавающую добычу, а более поздние мегалодоны, скорее всего, использовали их, чтобы откусывать большие куски мяса, разделывая добычу при помощи мощных рывков.

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) решили проверить эти гипотезы, применив инженерные методы цифрового моделирования. Их задачей было выявить взаимосвязь между усилиями прикуса и различной формой зубов. Ученые ожидали, что зубы мегалодона окажутся более крепкими по сравнению с зубами их древних и мелких сородичей, но оказалось, что это не так: они справлялись со своими задачами не лучше, чем зубы их предков.

Кроме того, молодые особи этих акул имели зубы, схожие с таковыми у своих некрупных предков. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что рост зубов этих акул был обусловлен не эволюционной необходимостью (чтобы лучше охотиться или разделывать добычу), а произошел по случайности — как это часто бывает в процессе развития того или иного вида.