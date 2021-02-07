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Генная терапия вылечит глухоту

Новая методика борьбы с генетическим проявлением глухоты, разработанная израильскими генетиками, позволит эффективно противостоять врожденным генетическим заболеваниям слуха, на которые приходится почти половина случаев глухоты новорожденных. В настоящее время успешно проведены испытания по излечению врожденной глухоты у мышей. Суть метода заключается в доставке во внутреннее ухо пациента специально модифицированного генного материала.

Научный коллектив из университета Тель-Авива использовал связь врожденной глухоты с генотипом пациента. Было изучено влияние на развитие врожденной формы глухоты SYNE 4 мутации отдельных генов. Заболевание приводит к прогрессирующему ухудшению слуха у даже вполне нормально слышащих при рождении детей. Развитие заболевания может привести к полной глухоте.

В процессе исследований ученые разработали методику доставки гена Syne4 во внутреннее ухо новорожденных мышей с использованием искусственно созданного вируса. Последующее тестирование показало почти полную нормализацию слуховой функции и поведенческих реакций.

7 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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