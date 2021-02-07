До 150 человек могли погибнуть после схода ледника в Индии

От 100 до 150 человек могли погибнуть в результате схода ледника и последующего наводнения на севере Индии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

«Фактическое число погибших пока не подтверждено», — цитирует агентство представителя властей штата Уттаракханд, где произошел инцидент.

Отмечается, что большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции «Ришиганга», на которую пришелся основной удар стихии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что постоянно следит за ситуацией в зоне бедствия.

«Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех. Постоянно общаемся с властями и получаем обновленную информацию о развертывании Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, спасательных работах и операциях по оказанию помощи», — написал Моди в Twitter.

Ранее в воскресенье власти страны объявили режим повышенной готовности в ряде северных регионов из-за схода ледника в Гималаях и последующим за этим повышением уровня воды в реке Дхаулиганге, которую питает ледник.