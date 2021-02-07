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Более трети жителей Японии выступают за отмену Олимпиады в Токио

Более трети жителей (35%) Японии выступают за отмену Олимпийских Игр в Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные социологического опроса.

Еще 47% японцев выступают за перенос Олимпиады на другие даты.

Ранее Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

На этой неделе СМИ сообщили, что власти Японии склоняются к тому, чтобы отменить ОИ на фоне пандемии. Позднее правительство страны категорически опровергло данную информацию.

В субботу, 6 февраля, член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что МОК вправе отменить Олимпийские игры в Токио, если ситуация с пандемией коронавируса будет слишком опасной.

7 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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