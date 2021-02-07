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Билл Гейтс рассказал о новых смертельных угрозах, с которыми скоро столкнется человечество

В скором времени человечество столкнется с новыми смертельными угрозами. Об этом рассказал миллиардер и филантроп, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, сообщает Еxpress.

По его словам, одна из угроз — это изменение климата. Ежегодно число погибших от связанных с потеплением природных катаклизмов будет увеличиваться — жертв будет намного больше, чем во время коронавирусной и других пандемий, предупредил Гейтс.

Вторая, более ужасающая опасность, по мнению миллиардера, — это биотерроризм. «Кто-то, кто захочет причинить масштабный вред всему человечеству, может создать новый смертоносный вирус», — подчеркнул основатель Microsoft. Последствия будут катастрофическими.

Ранее Гейтс уже предупреждал мир о приближающейся пандемии. Он указывал, что не война уничтожит миллионы людей по всему миру, а очень заразный вирус.

7 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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