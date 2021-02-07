Байден намерен лишить Трампа доступа к секретным данным разведки

Президент США Джо Байден считает, что его предшественнику Дональду Трампу не должен быть предоставлен доступ к секретным брифингам американской разведки. До сих пор в США действовала традиция — предоставлять бывшему президенту возможность получать секретную текущую информацию от органов разведки.

В интервью телеканалу CBS Байден сказал, что, по его мнению, Трампа надо лишить доступа к секретным данным разведки из-за его нестабильного характера.

Трамп неоднократно высказывал сомнения относительно докладов спецслужб США о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Он также резко критиковал руководителей разведслужб за их «чрезвычайно пассивное и наивное» отношение к Ирану.

В 2017 года, Дональд Трамп раскрыл главе МИД России [Сергею Лаврову] секретные сведения о [готовившейся]операции террористической группировки «Иламское государство». Как пишет Би-би-си, это подорвало доверие спецслужб к президенту США.

Отношения Дональда Трампа с разведсообществом США были напряженными, отмечается в публикации «Голоса Америки». Он неоднократно критиковал представителей американских спецслужб. По словам бывших сотрудников Трампа, в отличие от Барака Обамы и Джорджа Буша, проводивших длительные совещания с представителями спецслужб, брифинги с участием Трампа проходили намного реже и были менее продолжительными по времени.